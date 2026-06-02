SMK verwelkomt Lone Vaerndal als de nieuwe directeur. Zij treedt per 1 juni in dienst van SMK. Vanaf september neemt zij het stokje volledig over van de huidige directeur, Gijs Dröge, die dan na een jarenlange, succesvolle loopbaan met pensioen gaat.

Met de komst van Lone Vaerndal haalt SMK een ervaren en bevlogen leider in huis met een sterke visie op duurzaamheid. Lone heeft indrukwekkende internationale ervaring opgebouwd in zowel het bedrijfsleven als de ngo-sector. Zo was zij meest recentelijk werkzaam als Communication Business Manager Sustainability bij Ingka/IKEA global en bekleedde zij daarvoor managementfuncties bij onder andere Terre des Hommes en UNICEF Nederland.

Gericht op samenwerking en impact

Lone staat bekend als een verbindende leider die strategische ambities weet te vertalen naar concrete, haalbare stappen. Haar expertise op het gebied van ESG/duurzaamheid, stakeholdermanagement en internationale bedrijfsvoering sluit naadloos aan bij de groeiambities van SMK.

“Ik kijk ernaar uit om samen met het team, partners en stakeholders de impact van SMK verder te vergroten. Ik zet mijn ervaring en energie graag in om de zichtbaarheid te versterken, de internationale samenwerking uit te bouwen en partijen uit bedrijfsleven, overheid en maatschappelijke organisaties dichter bij elkaar te brengen – juist omdat het versnellen van verduurzaming urgenter is dan ooit”, aldus Lone Vaerndal over haar aanstelling.

Visie en toewijding

De benoeming markeert het naderende pensioen van de huidige directeur, Gijs Dröge. Onder zijn leiding heeft SMK een sterke groei doorgemaakt en een cruciale rol ingenomen in het verduurzamen van diverse sectoren.

Eveline van Westerop, voorzitter van de Raad van Toezicht van SMK: “Namens de Raad van Toezicht wil ik Gijs Dröge van harte bedanken voor zijn uitzonderlijke inzet en leiderschap. Zonder zijn visie en toewijding zou SMK niet de organisatie zijn die zij vandaag is. De groei van de impact van SMK als geheel op de verduurzaming en het keurmerk On the way to PlanetProof in het bijzonder zijn zijn verdienste. Wij zijn Gijs daar zeer erkentelijk voor.”

Om de continuïteit te waarborgen, is er gekozen voor een overlap in het werktraject. Gijs zal Lone gedurende de eerste periode na haar start op 1 juni nauw begeleiden bij de overdracht van lopende dossiers en relaties.

Over Lone Vaerndal

Lone beschikt over een Master in International Business & Communications en voltooide onlangs het programma voor Commissarissen en Toezichthouders aan de Erasmus Governance Instituut. Naast haar professionele carrière is zij maatschappelijk actief geweest in diverse rollen, waaronder als Raad van Toezicht-lid bij Qredits. Zij woont in Den Haag, is getrouwd en moeder van twee zonen.