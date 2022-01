Welke Workplace Manager maakt de meeste impact op de werkomgeving en het welzijn van de gebruikers? Een deskundige jury en een publieksjury gaan deze WorkPlace Manager aanwijzen. De winnaar is voor een jaar de ISS WorkPlace Manager of the Year. Managers, teamleiders en specialisten die kunnen worden verkozen zijn werkzaam in de vakgebieden Workplace Management, Facility Management, Human Capital, Human Resource Management, Real Estate, ICT, Duurzaamheidsmanagement, Mobiliteitsmanagement, Vitaliteitsmanagement of andere aanpalende vakgebieden

Deze nieuwe jaarlijkse verkiezing benadrukt het belang van de gezonde en duurzame werkomgeving voor gebruikers. Het initiatief voor deze verkiezing is genomen door ISS Facility Services samen met het kennisplatform Smart WorkPlace, tevens de organisator van de WorkPlace Xperience op 29 en 30 maart 2022. Een deskundige jury en een publieksjury gaan deze Workplace Manager aanwijzen. De jury bestaat uit deskundige leden vanuit de wetenschap, kennisinstellingen, brancheverenigingen, publieke en private organisaties.

Marcel Kalmeijer, Head Of Marketing & Communications bij ISS over deze nieuwe verkiezing: “Het creëren van een aantrekkelijke en duurzame werkomgeving, en ondersteuning door uitstekende faciliteiten en services zijn van groot belang om werknemers tevreden, betrokken en productief te houden. Werken in ruimten met goede airconditioning en ventilatie, werkplekhygiëne en uitstekende service van het ondersteunend personeel (receptie, beveiliging, catering en schoonmakers) en goede thuiswerkfaciliteiten leidt tot een positieve betrokkenheid onder werknemers. Bovendien faciliteert een Workplace Manager werknemers in het gebruik van middelen waarmee ze optimaal kunnen presteren. De ISS Workplace Manager Of The Year-verkiezing draagt bij aan verdere erkenning en waardering van deze cruciale rol binnen organisaties”.

Uitreiking tijdens Workplace Xperience Days op dinsdag 29 maart

De feestelijke uitreiking vindt plaats tijdens de WorkPlace Xperience Gold Party op 29 maart a.s. in NEXT LEVEL te Gorinchem. Maar liefst 250 gasten worden uitgenodigd en zijn live getuige van deze uitreiking. De winnaar van de ISS WorkPlace Manager of the Year overhandigt een cheque aan het goede doel. Voor 2022 is het goede doel het Ronald McDonald Huis in Utrecht, waar gezinnen met kinderen met zieke of zorgintensieve kinderen kunnen verblijven.

Aanmelding voor nominaties

Kandidaten kunnen worden aangemeld op deze site: https://www. workplacexperience.nl/iss- workplace-manager-of-the-year