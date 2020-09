Slokker Bouwgroep wint opnieuw Forest50

Slokker Bouwgroep is ook dit jaar uitgeroepen tot winnaar van de Forest50. Deze prestigieuze lijst rangschikt de grootste 50 bouwbedrijven in Nederland op de mate van gebruik van duurzaam hout en de communicatie over verantwoord bosbeheer. Het is inmiddels het zesde jaar dat FSC Nederland de ranking publiceert.

Spannend

Slokker Bouwgroep kreeg de nummer een positie dit jaar niet cadeau. Ze werd op de voet gevolgd door VolkerWessels en de BAM. Slokker maakte het verschil door een vrijwel 100% duurzame houtinkoop en de toewijding voor houten kozijnen in hun woningbouw. Voor de genoemde top drie is gebruik van gecertificeerd hout in de bouw de norm. De bedrijven spreken zich hier actief over uit en zorgen daarmee voor een hoge mate van verduurzaming in de Nederlandse bouw.

Klimaatwinst én circulair

De toepassing van duurzaam hout is een van de meeste effectieve mogelijkheden voor de bouwsector om het klimaatprobleem aan te pakken. Waar de productie van de meeste bouwmaterialen energie-intensief is, en gepaard gaat met een hoge CO 2 -uitstoot, legt duurzaam beheerd bos juist CO 2 vast. Bovendien is hout als hernieuwbare grondstof hét circulaire bouwmateriaal bij uitstek. In samenwerking met een groep koplopers in de bouw, waaronder de genoemde bedrijven, probeert FSC Nederland die kwaliteiten van houtgebruik in de bouw te promoten en innovaties te stimuleren.

Voorloper

Liesbeth Gort, directeur FSC Nederland: “Drie jaar achtereenvolgend de beste zijn in welke wedstrijd dan ook is moeilijk, maar Slokker Bouwgroep bewijst dat het mogelijk is. Een prachtige prestatie waar het bedrijf trots op mag zijn, en met een duidelijk signaal naar de rest van de markt. Slokker Bouwgroep laat opnieuw zien voorloper te zijn op gebied van duurzaam houtgebruik en communiceert daar ook actief over! We zijn als FSC Nederland erg trots om Slokker wederom te mogen feliciteren.”

Reactie Slokker

Bob van den Mosselaar, directeur Slokker Bouwgroep vestiging Huizen: “Voor het derde jaar op rij de Forest50 winnen, dan kun je niet meer spreken over toeval. Toen wij als directie enkele jaren geleden het beleid vaststelden om alleen nog maar hout uit duurzaam beheerde bossen in te kopen, was dat primair voor ons een manier om aan te tonen dat er ook zonder externe prikkel een bijdrage geleverd kan worden aan een beter milieu. Dankzij onze stellige overtuiging dat hout uit duurzaam beheerde bossen de toekomst heeft en het noodzakelijke doorzettingsvermogen tijdens deze transitie, hebben wij dit succes behaald. Dit is een groot compliment aan alle betrokkenen. De uitslag in 2020 wijst uit dat meerdere collega bedrijven ons in deze doelstelling op de hielen zitten. Wij zien dit als de bevestiging dat wij samen met onze medewerkers, leveranciers en FSC Nederland in de markt écht wat los hebben gemaakt. Hier zijn wij minstens zo trots op als op het winnen van de Forest50!”

Criteria FSC Forest50