Sligro, GRO Mushrooms en Albron werken samen voor maximaal resultaat in duurzaamheid

Vanuit haar ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen is Albron in november 2017 gestart met een pilot voor het inzamelen van koffiedrab op twee Center Parcs locaties in Nederland. Deze koffiedrab wordt als voedingsstof gebruikt voor het kweken van Oesterzwammen door GRO Mushrooms (GRO). Albron neemt deze Oesterzwammen en snacks van GRO vervolgens weer op in het assortiment.

Om maximaal resultaat te behalen in duurzaamheid is het van belang dat de hele keten daarin meewerkt. Want het hergebruiken van grondstoffen draagt alleen écht bij aan duurzaamheidsdoelen als daarvoor geen aparte logistieke stroom ingericht hoeft te worden. Sligro, de logistieke partner van Albron, draagt hieraan actief bij door de koffiedrab mee te nemen in de normale beleveringsroute van de locaties. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar brengt de nodige uitdagingen met zich mee op het gebied hygiëne en voedselveiligheid. Gezamenlijk zijn daarvoor oplossingen gevonden, waardoor de pilot succesvol is verlopen en nu uitgebreid wordt naar alle Center Parcs locaties en ongeveer 40 bedrijfscateringlocaties in Nederland.

Sligro, GRO en Albron delen in de kosten om deze samenwerking mogelijk te maken. De resultaten van deze samenwerking kunnen vervolgens breder worden toegepast. Zo zetten alle betrokken partijen een flinke stap op weg naar een duurzamere keten.