KLM was in 2009 medeoprichter van SkyNRG en is sinds het begin nauw betrokken bij de ontwikkeling van de SAF-markt. De fabriek zal vanaf 2028 de eerste volumes SAF produceren. KLM heeft zich gecommitteerd aan een afname van minimaal 75.000 ton SAF per jaar, 75% van de totale productie van de fabriek. Dit komt neer op een commitment in verduurzaming van bijna 3 miljard euro. KLM speelt hiermee een belangrijke rol in het mogelijk maken van dit project.

KLM investeert al jaren in schoner, stiller en zuiniger vliegen. SAF is, naast vlootvernieuwing, één van de meest effectieve middelen om de CO₂-uitstoot van de luchtvaart substantieel te verminderen. Hoewel SAF tijdens de vlucht evenveel CO₂ uitstoot als fossiele kerosine, is de totale CO₂-impact (van productie tot verbranding) veel lager: SAF brengt minimaal 65% tot meer dan 90% minder CO2 met zich mee dan reguliere kerosine over de hele levenscyclus.

“Als eerste luchtvaartmaatschappij ter wereld dragen wij met onze langdurige afnamegarantie direct bij aan de financiering en realisatie van deze fabriek. En dit project wordt eindelijk tastbaar door vandaag samen met SkyNRG en andere genodigden de start van de bouw te vieren. Ik ben trots dat KLM als medeoprichter van SkyNRG en grootste afnemer van de brandstof een belangrijke stap zet in het opschalen van de SAF-productie in Nederland en de verdere verduurzaming van de luchtvaart.” – Marjan Rintel, CEO KLM

“De mijlpaal van vandaag in Delfzijl laat zien dat grootschalige SAF-productie in Nederland werkelijkheid begint te worden. We zijn trots om deze stap samen met KLM en onze partners te zetten; dankzij hun langetermijncommitment is dit project mogelijk geworden. DSL-01 is een belangrijke stap in het opschalen van SAF-productie en het versnellen van de transitie naar duurzamere luchtvaart.” – Maarten van Dijk, CEO SkyNRG