Tijdens de beoordeling van de milieuvergunning voor de duurzame kerosinefabriek DSL-01 in Delfzijl hebben SkyNRG en milieuorganisatie MOB op een constructieve manier afspraken gemaakt ten aanzien van emissiewaarden. Het is hierdoor gelukt om de milieueffecten van de geplande fabriek nog verder te reduceren.

De partijen zijn in overleg getreden nadat MOB-beroep had aangetekend op de definitieve vergunning. De overeengekomen afspraken leiden tot aanpassingen in het ontwerp van de fabriek, waarbij de grootste winst zit in de reductie van de indirecte afvalwaterlozingen. Al het proceswater wordt op locatie gezuiverd en het gezuiverde water wordt maximaal hergebruikt in de fabriek. Hierdoor verlaten geen schadelijke stoffen het terrein richting de Waddenzee.

De partijen kijken positief terug op het proces en de uitkomst. Door direct in gesprek te gaan over inhoudelijke zorgen en mogelijke verbeteringen, is er in zeer korte tijd een oplossing gevonden die zowel recht doet aan de milieubelangen als aan de voortgang van het project, zonder dat het nodig is om naar de rechtbank te gaan.

Johan Vollenbroek, MOB: “Het is positief om te zien dat er door goede dialoog, vroegtijdig in een industriële ontwikkeling, verbeteringen kunnen worden doorgevoerd waarmee de emissiedruk op de Waddenzee structureel wordt verlicht. We zijn blij met de constructieve houding van SkyNRG in het vinden van oplossingen”

Maarten van Dijk, SkyNRG: “Het overleg met MOB heeft op een positieve en constructieve manier geleid tot concrete verbeteringen in het ontwerp van onze fabriek. Door inhoudelijke zorgen vroegtijdig te bespreken, hebben we in korte tijd de duurzaamheid van het project nog verder weten te versterken, met aandacht voor de bescherming van het milieu”