Signify, de wereldleider in verlichting, heeft toegezegd de milieu-impact van zijn volledige productassortiment te zullen delen. Het bedrijf heeft al meer dan 2.000 Environmental Product Declarations (EPD’s) beschikbaar gesteld, voor meer dan 70.000 productvarianten over de hele wereld. Vanwege de vraag van klanten worden Noord- en Zuid-Amerika momenteel bediend door het Declare-etiketteringssysteem. Naarmate het EPD-programma vordert, zullen uiteindelijk alle producten wereldwijd EPD’s krijgen.

Gemeenten, bedrijven en particulieren zijn steeds vaker op zoek naar snelle, effectieve manieren om hun ecologische voetafdruk te verkleinen. Aangezien verlichting momenteel verantwoordelijk is voor 12% van het wereldwijde elektriciteitsverbruik en 5% van de wereldwijde CO2-uitstoot, kan de overstap naar energie-efficiënte LED-verlichting het wereldwijde elektriciteitsverbruik aanzienlijk verminderen. EPD’s kwantificeren de milieu-impact van producten gedurende hun volledige levenscyclus, waardoor vergelijkingen met vergelijkbare producten mogelijk worden en klanten weloverwogen beslissingen kunnen nemen over verlichtingsinvesteringen.

EPD’s zorgen niet alleen voor meer transparantie voor klanten, maar bevorderen ook op bewijs gebaseerde duurzame innovatie binnen Signify, door een gekwantificeerde voetafdruk te leveren die als basis dient voor verdere verbeteringen in productiteraties van de volgende generatie.

Maurice Loosschilder, Global Head of Sustainability bij Signify, zei: “Signify zet zich in om de koolstofarme toekomst werkelijkheid te laten worden en biedt bedrijven, steden en consumenten energie-efficiënte producten, systemen en diensten die het wereldwijde elektriciteitsverbruik voor verlichting met meer dan een derde kunnen verminderen. Transparant zijn over de impact van onze producten op het milieu geeft klanten de informatie die ze nodig hebben om weloverwogen beslissingen te nemen, of het nu gaat om het verlichten van steden, kantoren of hun eigen huizen, en het helpt ons om onze eigen duurzaamheidsdoelstellingen te behalen.”