De sierteeltsector bevindt zich midden in een duurzame transitie. Uit het allereerste Trendrapport Sierteelt, vandaag gepubliceerd door Royal FloraHolland, blijkt dat een overgrote meerderheid van de kwekers binnen de coöperatie actief werkt aan een duurzamere bedrijfsvoering. Maar liefst 84% van de kwekers heeft al maatregelen genomen om duurzamer te telen.

De noodzaak tot verduurzaming wordt breed gedragen. Driekwart van de kwekers staat positief tot neutraal tegenover verduurzaming binnen de sector. Vrijwel alle kwekers erkennen dat zij zelf een belangrijke rol hebben in deze ontwikkeling: 62% noemt zichzelf (mede)verantwoordelijk voor de verduurzaming. Daarnaast worden ook de overheid (36%), kopers (32%), consumenten (30%) en Royal FloraHolland (30%) gezien als belangrijke schakels. Samenwerking in de keten is essentieel: 75% van de kwekers vindt samenwerking tussen alle betrokken partijen cruciaal om échte duurzame impact te maken. “De sierteeltsector van morgen is transparant over haar impact binnen de keten, neemt verantwoordelijkheid en draagt waar mogelijk bij aan het oplossen van maatschappelijke en economische uitdagingen en doet dit vooral in samenwerking met elkaar. Deze cijfers laten zien dat onze kwekers bereid zijn om hun verantwoordelijkheid te nemen. Als coöperatie ondersteunen we hen met kennis, innovaties en transparantie via certificering,” aldus David van Mechelen, CFO van Royal FloraHolland. “Samen met onze leden bouwen we aan een toekomstbestendige sector, waarin duurzaamheid de standaard is.”

Transparantie door middel van certificering

Vier op de vijf kwekers zijn al jarenlang actief bezig met verduurzaming. Volgens 54% van de respondenten is de inzet van biologische gewasbeschermingsmiddelen de meest bepalende factor voor verduurzaming. Daarnaast speelt certificering een belangrijke rol in het vergroten van transparantie en vertrouwen in de keten – inmiddels is 74% van de omzet in bloemen en planten gecertificeerd volgens de FSI-eisen. Kwekers zijn echter van mening dat dit niet mag leiden tot een beperkter assortiment aldus 73% van de respondenten. Van Mechelen: “Het risico op een significante afname van de breedte van het assortiment als gevolg van eventuele stoppers naar aanleiding van de certificeringsverplichting is relatief beperkt, blijkt uit onderzoek dat we hebben gedaan. Tegelijkertijd is het om meerdere strategische redenen essentieel om een zo breed mogelijk assortiment te blijven bieden. Het behouden van de verbondenheid met álle kwekers is daarbij cruciaal – een gedeeld belang binnen de hele sierteeltsector.”

Duurzaamheid in de logistieke keten

63% van de kwekers geeft aan dagelijks actief bezig te zijn met duurzame verbeteringen binnen hun bedrijf. Zo berekent Tesselaar Alstroemeria al sinds 2016 de CO2 footprint van hun bloemen en voeren continu verbeteringen door om die te verbeteren. “We zijn ooit begonnen met het berekenen van de CO2 footprint om inzicht te krijgen in ons eigen proces. Inmiddels is het voor ons ook van belang voor het doorvoeren van duurzame verbeteringen. Zo werken we bijvoorbeeld tegenwoordig met hoezen van gerecycled plastic.” aldus Karolien Tesselaar.

Dat gebeurt onder andere op het gebied van milieu-impact (35%), het gebruik van herbruikbare verpakkingen (23%) en logistieke middelen (23%). Royal FloraHolland speelt niet alleen een rol in het samenbrengen van vraag en aanbod, maar ook in het logistieke proces. Ook daar is verduurzaming in volle gang. Ruim driekwart van de kwekers ziet deze logistieke verduurzaming als essentieel onderdeel van de bredere transitie.

Met de publicatie van het Trendrapport Sierteelt biedt Royal FloraHolland voor het eerst inzicht in de houding, initiatieven en wensen van kwekers en kopers op het gebied van duurzaamheid. Het rapport onderstreept de groeiende urgentie en het brede draagvlak binnen de sector om samen te werken aan een duurzame toekomst.