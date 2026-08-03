Shell heeft een koop- en verkoopovereenkomst (Sale and Purchase Agreement, SPA) ondertekend met TotalEnergies voor de verkoop van zijn Europese portefeuille van hernieuwbare energieprojecten op land. Voor Nederland gaat het daarbij om Shells vijf zonneparken en het gecombineerde wind- en zonnepark Pottendijk in Emmen.

De verkoop omvat tevens Shells hernieuwbare energieprojecten op land in Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Shell blijft wel zon- en windenergie van land inkopen en verkopen in Europa en gaat zo gewoon door met het leveren van groene stroom aan het Nederlands bedrijfsleven.

“Deze overeenkomst weerspiegelt Shells voortdurende focus op het actief beheren en verder versterken van zijn elektriciteitsportefeuille, in lijn met de strategie die tijdens de Capital Markets Day 2025 is uiteengezet,” aldus Machteld de Haan, president Downstream, Renewables and Energy Solutions bij Shell. “Wij herinvesteren kapitaal en geven prioriteit aan gebieden waar we onderscheidende capaciteiten hebben en op de langere termijn de meeste waarde kunnen creëren, onder meer via door activa ondersteunde elektriciteitshandel en klantgerichte energieoplossingen.”

Het portfolio dat nu is verkocht omvat ongeveer 0,5 gigawatt aan Europese hernieuwbare elektriciteitsproductie van projecten die in bedrijf en in ontwikkeling zijn. In Nederland gaat het daarbij om 254,2 megawatt aan opgesteld piekvermogen. Dat wordt geleverd door de zonneparken Moerdijk, Heerenveen-Zuid en Emmen (GZI Next), plus in Terneuzen de zonneparken Sas van Gent-Zuid en Koegorspolder, en in Emmen het gecombineerde zon- en windpark (energiepark) Pottendijk.

De transactie is onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthoudende autoriteiten en zal naar verwachting eind 2026 worden afgerond.

Foto: Zonnepark Moerdijk (Shell)

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