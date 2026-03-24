PowerField heeft een raamovereenkomst afgesloten met landelijke netbeheerder TenneT en regionale netbeheerders Stedin, Liander en Enexis. Binnen deze overeenkomst stelt PowerField alle zonneparken, goed voor ruim 300 megawattpiek (MWp), beschikbaar voor flexibele inzet op het elektriciteitsnet. Onder deze samenwerking kunnen netbeheerders de elektriciteitsproductie van zonneparken van PowerField tijdelijk aanpassen op momenten van druk op het elektriciteitsnet. Netbeheerders gebruiken deze flexibiliteit om het net veilig en betrouwbaar te laten functioneren en de beschikbare capaciteit optimaal te benutten.

Eerste project met TenneT in Drenthe

TenneT is de eerste netbeheerder waarmee PowerField deze samenwerking concreet invult. Voor Zonnepark Hollandscheveld, een project van 51 MWp in de Drentse gemeente Hoogeveen, heeft TenneT de mogelijkheid om de elektriciteitsproductie tijdelijk te verlagen wanneer dit nodig is voor het beheer van het hoogspanningsnet. Op momenten dat er voldoende transportcapaciteit beschikbaar is, produceert het zonnepark weer regulier elektriciteit.

“De eerste sturingen hebben inmiddels plaatsgevonden. Op momenten van hoge invoeding op het net is de productie van het zonnepark tijdelijk aangepast. Daarmee hebben we direct flexibiliteit geleverd om het net te verlichten”, zegt Eelco Rondhuis, Head of Energy Management bij PowerField. “Onze zonneparken vervullen naast duurzame elektriciteitsproductie ook een rol in het ondersteunen van het elektriciteitsnet. Dat gebeurt al via de combinatie met energieopslag, en nu ook door de productie tijdelijk bij te stellen wanneer dat nodig is. Door flexibel in te spelen op wat het net vraagt, kunnen we de beschikbare capaciteit beter benutten, neemt de druk op het net af en ontstaat er op termijn ruimte om nieuwe duurzame energieprojecten aan te sluiten.”

PowerField wil bijdragen aan een groene en toekomstbestendige energievoorziening in Nederland door de opwek, opslag en trading van zonne-energie met elkaar te verbinden. Als Balancing Service Provider (BSP) bij TenneT ondersteunt PowerField netbeheerders bij het balanceren van het net, via FCR- en aFRR-balanceringsdiensten. Met deze nieuwe samenwerking vervult PowerField nu ook de rol van Congestion Service Provider (CSP). Daarmee zet PowerField een volgende stap in het optimaal inzetten van zonneparken en batterijopslag op alle energiemarkten.

Afbeelding: Zonnepark Hollandscheveld (PowerField, Dustin Kruisman)