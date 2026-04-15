Novar gaat de invoeding van zonnestroom uit twee grote zonneparken op het Groningse hoogspanningsnet bij piekdrukte verminderen. Repowered verzorgt de uitvoering en commerciële afhandeling van de contracten. Zo helpen zij samen om overbelasting van het regionale hoogspanningsnet te voorkomen en maken zij ruimte voor werkzaamheden voor de uitbreiding van het hoogspanningsnet.

Vergoeding voor mijden spits

Repowered en Novar hebben met TenneT capaciteitsbeperkende contracten (CBC) afgesloten voor twee van de grootste zonneparken van Nederland: Zonnepark Vloeivelden Hollandia (115 megawattpiek (MWp)) in Nieuw-Buinen en Zonnepark Eekerpolder (192 MWp) in Scheemda. Een CBC is een van de flexibele contractvormen die ondernemers stimuleren om het stroomnet efficiënter te gebruiken. Zonneparken met een CBC dimmen de invoeding van hun zonnestroom tijdens de spitsdrukte op het stroomnet. Zij krijgen hier een vergoeding voor.

Ruimte voor werkzaamheden

Consumenten en ondernemers rijden, verwarmen en produceren steeds meer elektrisch en wekken steeds meer stroom op die zij aan het elektriciteitsnet leveren. Omdat de vraag naar ruimte op het stroomnet veel sneller groeit dan dat de netbeheerders het net kunnen uitbreiden heeft het elektriciteitsnet heeft vrijwel overal in Nederland zijn maximale capaciteit bereikt. Om de vraag van huishoudens en bedrijven te kunnen faciliteren werken TenneT en de regionale netbeheerders op veel plaatsen aan de verzwaring en uitbreiding van het net.

Emma van der Veen, manager Systems & Markets van TenneT: “Om veilig te kunnen werken moet op die plaatsen de stroom van het net. Die wordt dan omgeleid via een andere verbinding zodat huishoudens en ondernemers niet zonder stroom komen te zitten. Om te voorkomen dat deze verbindingen overbelast raken zet TenneT ook op deze momenten de mogelijkheden van een CBC in. Dankzij het nieuwe contract voor Zonnepark Eekerpolder heeft TenneT ook tijdens piekdrukte op het net wat meer mogelijkheden om verbindingen af te schakelen en de broodnodige werkzaamheden uit te voeren.”

Dimmen voor betrouwbaar elektriciteitsnet

De meeste zonnestroom in Nederland wordt in het voorjaar en de zomer opgewekt tussen 11 en 16 uur. Op die momenten transporteren de netbeheerders enorme hoeveelheden zonnestroom naar plekken waar deze ook verbruikt wordt. Soms wordt er door zowel consumenten met zonnepanelen als door grote zonnedaken en – parken zoveel zonnestroom op het elektriciteitsnet ingevoed dat de maximale capaciteit overschreden dreigt te worden. Dit kan tot stroomstoringen leiden. Dit speelt ook op het regionale hoogspanningsnet waar Zonnepark Vloeivelden Hollandia op is aangesloten. Dankzij de hulp van Novar kan kan TenneT de invoeding van de zonnestroom op dit soort momenten dimmen waardoor het stroomnet veilig en betrouwbaar blijft.

Rolverdeling

Novar is de eigenaar van de zonnevelden Vloeivelden Hollandia en Eekerpolder, Repowered vervult de rol van onafhankelijke Congestion Service Provider (CSP) en verzorgt de uitvoering en commerciële afhandeling van de contracten. Deze contracten bepalen hoeveel transportcapaciteit beschikbaar is op de aansluiting. In perioden van extreme drukte op het net kan TenneT tijdelijk de productie afregelen. Dat kan op afroep of op vooraf afgesproken momenten. De vergoeding voor de zonneparken is gebaseerd op de gemiste productie, inclusief subsidie en een opslag, wat een stabiele inkomstenstroom oplevert.

Dirk Jan Masselink, directeur van Repowered: “De prettige samenwerking met Novar én TenneT is een mooi voorbeeld van hoe Repowered als CSP optreedt. De afroep van TenneT wordt automatisch verwerkt via het congestieplatform GOPACS en doorgegeven aan de park-specifieke systemen, zodat de terugregeling snel en betrouwbaar plaatsvindt zonder handmatige tussenkomst. Zo helpen we overbelasting van het net voorkomen en heeft TenneT meer mogelijkheden om haar werkzaamheden uit te voeren.”