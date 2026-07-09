Joulo, het Nederlandse platform dat thuisladen omzet in inkomsten, heeft eind juni zijn eerste twee ERE-transacties afgerond. In twee verkopen van elk één miljoen Emissiereductie-eenheden (ERE’s), samen goed voor een bruto-opbrengst van €958.500, vloeit de waarde van vermeden CO2-uitstoot voor het eerst op deze schaal terug naar de EV-rijders die deze reductie realiseerden door elektrisch te rijden in plaats van te tanken.

Joulo sloot de transacties via de gespecialiseerde brokers Evolution Markets en SFI Green Markets: op 26 juni 1.000.000 ERE’s (€0,4775 per ERE) en op 29 juni nogmaals 1.000.000 ERE’s (€0,481 per ERE). De afnemers zijn professionele partijen die de eenheden inkopen om aan de Brandstoftransitieverplichting te voldoen. Nieuw is die verplichting niet: ze bouwt voort op de HBE- systematiek die sinds 2015 bestaat. Nieuw sinds 1 januari 2026 is dat ook thuisladers meedelen, via ERE’s. Wat Joulo verkoopt is niet de stroom zelf, maar de emissiereductie die ontstaat doordat elektriciteit fossiele brandstof in het vervoer vervangt: één ERE staat in de Regeling energie vervoer voor één kilogram vermeden CO2-uitstoot. Het bemeterde thuislaadpunt maakt die reductie meetbaar en verhandelbaar. De twee miljoen verkochte eenheden vertegenwoordigen dus twee miljoen kilo vermeden CO2-uitstoot, gemeten over ruim zes miljoen kilowattuur thuisgeladen stroom.

Werkelijke marktprijs, geen schatting

Joulo rekent de uitbetaling aan klanten af tegen de prijs die in de verkoop daadwerkelijk is gerealiseerd, niet tegen een vooraf geschatte richtprijs. Elke transactie is gekoppeld aan een productiekwartaal: de eerste verkoop dekt laadsessies uit het eerste kwartaal van 2026, de tweede

het tweede kwartaal. Zodra de afnemer heeft betaald, ontvangen aangesloten rijders hun aandeel, na aftrek van alleen de servicekosten. Brokerkosten neemt Joulo volledig voor eigen rekening. Netto komt de vergoeding voor thuisladers momenteel neer op zo’n €0,13 per geladen kilowattuur.

Aangesloten rijders zien de verkoop inmiddels terug in hun eigen dashboard. Per kwartaal staat er hoeveel van hun eenheden is verkocht en tegen welke prijs; dat deel is vastgeklikt en beweegt niet meer mee met de markt. Daarnaast toont het dashboard de opbouw van het lopende jaar: wat al is uitbetaald, wat klaarstaat voor uitbetaling, wat is gereserveerd in een lopende verkoop en wat nog verkocht moet worden, met een prognose van de volledige jaaropbrengst tegen de actuele marktprijs.

De uitbetaling volgt het tempo van de NEa. De Nederlandse Emissieautoriteit opent half juli de rekeningen waarmee inboekdienstverleners hun registraties indienen; het inboeken van de laadsessies kan daardoor naar verwachting in september plaatsvinden. Zodra de eenheden zijn

ingeboekt en geleverd en de afnemer heeft betaald, volgt de uitbetaling aan de klanten. De klant hoeft daarvoor niets te doen. Dat is het product.

“De markt voor Emissiereductie-eenheden is jong, maar hij werkt”, zegt Harm Oosthoek, Head of Trade bij Joulo. “We hebben in één week twee professionele afnemers gecontracteerd tegen prijzen die boven onze eigen richtprijs liggen. Die opbrengst is voor onze klanten. Zij krijgen de prijs die wij écht hebben gerealiseerd, tot op de cent herleidbaar per laadsessie.”

“Deze transacties tonen aan dat inboekdienstverleners zich snel ontwikkelen tot belangrijke, nieuwe deelnemers binnen de Nederlandse ERE-markt”, aldus Evan Ard, President van Evolution Markets. “De ERE-markt wordt steeds operationeler doordat verplichtingshoudende afnemers meer vertrouwen krijgen in dit zich ontwikkelende ecosysteem. We zijn trots dat we Joulo’s eerste ERE-transactie hebben mogen faciliteren en daarmee hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van een transparante en goed functionerende markt voor emissiereducties in de transportsector.”

Tienduizenden huishoudens delen mee

Joulo verdeelt de opbrengst van de eerste transactie over tienduizenden aangesloten huishoudens. Wie zich later in het jaar aanmeldt, doet met terugwerkende kracht mee: laadsessies vanaf 1 januari 2026 tellen mee, ook als het laadstation pas later aan Joulo wordt gekoppeld.

“Wie thuis laadt met een laadstation met ingebouwde MID-meter, verdient hier gewoon aan mee”, zegt Johan Trip, Managing Director van Joulo. “Je koppelt je laadstation één keer, en verder doe je niets. Wij lezen de sessies automatisch uit, boeken in bij de NEa, verkopen de eenheden op de markt en elk kwartaal staat het geld op je rekening.”

De ERE-regeling vloeit voort uit de Europese RED III-richtlijn. Brandstofleveranciers zijn verplicht hun uitstoot te reduceren en kunnen daarvoor Emissiereductie-eenheden inkopen die ontstaan bij het laden van elektrische auto’s. De verplichting loopt de komende jaren op, wat de vraag naar ERE’s ondersteunt. ERE-prijzen blijven marktafhankelijk; Joulo geeft geen prijsgaranties.

Over Joulo

Joulo is inboekdienstverlener en levert de software die ERE-registratie volledig automatiseert. In drie stappen geregeld: 1) identificeer je via iDIN, 2) koppel je laadstation, 3) machtig Joulo voor je aansluiting (EAN). Daarna gebeurt alles vanzelf: Joulo leest elke laadsessie uit via cloud-API of OCPP, valideert de MID-meter, leidt elke kWh herleidbaar terug naar de sessie, boekt in bij de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa), verhandelt de gegenereerde ERE’s namens de klant op de emissiemarkt en betaalt elk kwartaal uit.