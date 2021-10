Shell verhoogt emissies met 4% in 2030, laat nieuw onderzoek zien

De (netto) emissies van Shell zullen stijgen met 4% in 2030 (t.o.v. 2019) laat een vandaag gepubliceerd onderzoek van Global Climate Insights (GCI) zien. In mei droeg de Nederlandse rechter Shell op om zijn emissies met 45% te hebben verlaagd in 2030 en stemde bijna een derde van Shells aandeelhouders voor de Follow This klimaatresolutie die hetzelfde vroeg. Ook het IPCC report en IEA vragen scherpe reducties in emissies om ‘Parijs’ te halen.

“We zijn geschokt dat Shell’s huidige strategie leidt tot hogere emissies in 2030, terwijl Shell claimt in lijn te zijn met Parijs,” reageert Mark van Baal, oprichter van de activistische aandeelhoudersgroep Follow This. “Aandeelhouders zullen de druk op het bestuur van Shell moeten opvoeren. Uit zichzelf gaan ze de emissies blijkbaar niet omlaag brengen.’’

“Om de klimaatcrisis aan te pakken moeten de emissies drastisch omlaag in dit decennium. Dit is cruciaal om een kans maken om het doel van het Parijs-akkoord te halen. De fossiele industrie is nog steeds niet in lijn met Parijs. Meer en meer beleggers zien in dat dit noodzakelijk is om hun hele portfolio te beschermen tegen de gevolgen van desastreuze klimaatverandering,’’ zegt Mark van Baal. “Dit onderzoek laat zien dat het noodzakelijk is dat investeerders voor de Follow This klimaatresolutie stemmen in mei.”

Shell’s emissies in 2030 zijn geen gissing meer

Hoe hoog Shell’s absolute emissies in 2030 zijn, is een “gissing” (“a guess”) antwoordde Ben van Beurden tijdens de aandeelhoudersvergadering in 2021 na vragen van Follow This. Na het onderzoek van GCI weten we nu dit geen gissing meer is, maar dat er een toename zal plaatsvinden, wat in strijd is met het Parijs akkoord en het vonnis van de rechter.

Onderzoek

GCI heeft de resultaten gebaseerd op Shell’s gepubliceerde klimaat transitie rapportages (bijvoorbeeld Shells Powering Progress report), gepubliceerde ambities voor het marktaandeel, het IPCC 1.5 ℃ special rapport en het IEA NZE scenario. Daarmee heeft GCI de huidige en toekomstige emissies van Shells operaties en producten (Scope 1, 2 en 3) kunnen analyseren en goed onderbouwde prognoses kunnen maken.

Het rapport is vandaag gepubliceerd en bestaat uit twee delen. Het eerste deel analyseert Shell’s huidige en toekomstige emissies (41 pagina’s) en het tweede deel analyseert hoe Shell is gepositioneerd in een klimaatneutrale economie (35 pagina’s). Het onderzoek van Global Climate Insights is uitgevoerd door vier onderzoekers*, waaronder een voormalig Shell werknemer. Beneden staan enkele citaten uit het onderzoek.

Rechter en Follow This stellen onafhankelijk van elkaar dezelfde redelijke vraag aan Shell: doe mee aan ‘Parijs’

De Nederlandse rechter beval Shell om zijn uitstoot terug te dringen met 45% in 2030. Shell’s consistente afwijzing van de Follow This klimaatresolutie, die dezelfde redelijke vraag stelt, fungeerde als belangrijk bewijsstuk. “Olieconcerns kunnen niet langer weigeren mee te doen aan de strijd tegen klimaatverandering. De rechter draagt Shell vandaag op zijn bijdrage te leveren, een hele redelijke vraag.” Follow This kan de rechterlijke uitspraak gebruiken om meer beleggers, bijvoorbeeld ABP, te overtuigen om voor de Follow This klimaatresolutie te stemmen.

