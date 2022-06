Shell opent vandaag haar eerste openbare waterstofvulpunt voor het vrachtverkeer in Nederland op de energiehub GZI Next in Emmen. Het waterstofvulpunt in Emmen is onderdeel van een Europees waterstofnetwerk voor het zware wegvervoer. Daarmee kan het (inter)nationale goederentransport sneller verduurzamen. Ook de waterstofbussen van Qbuzz, medegefinancierd door de provincie Drenthe, gaan tanken bij het vulpunt op het GZI-terrein.

“Met de opening van het waterstofvulpunt zetten we een volgende stap in de toepassing van waterstof,” zegt Tjisse Stelpstra, verantwoordelijk gedeputeerde van de Provincie Drenthe. “We hebben in Drenthe een koppositie als het gaat om waterstof. Deze koppositie willen we verder versterken en dan liefst in de volle breedte. Dan heb ik het naast productie van waterstof, over de toepassing van waterstof in bijvoorbeeld de maakindustrie en mobiliteit.”

Shell opende vorig jaar zomer al het eerste waterstofvulpunt voor regionaal busverkeer, samen met partners voor Qbuzz in Groningen. Dezelfde vervoersmaatschappij zal ook in Emmen waterstof gaan tanken, voor de tien extra bussen die door Qbuzz zijn ingekocht. Naast de bussen kunnen alle vrachtwagens op waterstof bij het vulpunt Emmen bijtanken.

President-directeur Shell Nederland Marjan van Loon ziet in waterstof een van de belangrijkste kansen om ondernemers in het wegverkeer vooruit te helpen in de energietransitie. “Waterstof is een belangrijk deel van ons mozaïek aan oplossingen. Het is nu aan onze klanten om de voor hen meest geschikte keuze te maken.”