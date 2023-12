Op 18 december 2023 vond de opening plaats van de eerste fase van het innovatiecentrum van Greenwise Campus in Emmen. Greenwise Campus staat voor vergroenen en verslimmen van de regio en is een initiatief van NHL Stenden, Drenthe College, Rijksuniversiteit Groningen, provincie Drenthe en gemeente Emmen.

Het innovatiecentrum is het kloppende hart in de ontwikkeling van Greenwise Campus. Het innovatiecentrum wil een bruisende ontmoetingsplek zijn waar je leert, ontdekt en waar je wordt uitgedaagd. Waar je vragen mag stellen en waar iedereen met een idee terecht kan. Waar we onderzoek en innovaties toegankelijk maken voor iedereen. Een plek waar onverwachte ontmoetingen leiden tot nieuwe samenwerkingen. Waar slimme en groene oplossingen worden bedacht voor vandaag en morgen. De campus levert een belangrijke bijdrage aan de vier grote transities: van lineaire naar een circulaire economie, van fossiele naar duurzame energie, van analoog naar digitaal en van zorg naar positieve gezondheid.

Er was een select gezelschap van zo’n 60 personen uit het onderwijs, overheid en bedrijfsleven aanwezig bij deze eerste mijlpaal. Raymond Wanders, voorzitter van de Raad van Toezicht benadrukte het belang van deze ontwikkeling. “Ik geloof in het belang van de ontwikkeling van de Greenwise Campus en een innovatiecentrum op deze plek voor de toekomst van de regio. Voor de arbeidsmarkt, het onderwijs, het bedrijfsleven, de economie en uiteindelijk brede welvaart voor alle inwoners. Mbo, hbo, wo, het bedrijfsleven en overheden hebben daarvoor de handen ineengeslagen. Daar ben ik ongelooflijk trots op.‘

Ook Charlotte Extercatte, de nieuwe directeur-bestuurder was aanwezig. Raymond Wanders stelde haar kort voor. “Vanaf 1 januari staat Charlotte aan het roer van de Greenwise Campus. Ik ben ervan overtuigd dat we in haar iemand hebben gevonden die een sleutelrol gaat vervullen in de volgende fase van de Greenwise Campus waarin we verder bouwen aan deze ontwikkeling en samenwerkingen gaan omzetten in concrete resultaten.”

Op de vraag wanneer het innovatiecentrum geslaagd is, reageert ondernemer Gerard Nijhoving: “Het innovatiecentrum is geslaagd als het hier gaat bruisen en waar bedrijfsleven en de onderzoektak van de onderwijsinstellingen samenwerken aan innovatie. Emmen heeft een uniek kunststoffencluster en als we daar zo’n innovatiecentrum aan koppelen dan heeft dat een aantrekkingskracht van andere bedrijven ver buiten de regio. Het is bijzonder hoe we dat hier als campus opzetten met veel betrokken partijen. Als je snel wilt ga je alleen, maar samen kom je veel verder. En als wij deze focus samen houden gaan we erg ver komen.’

Tot slot werd een kunstwerk onthuld dat gemaakt is door kunstenaar Dick Lubbersen van Atelier Helderrood. Het kunstwerk heet The Colorful Connection. Het verbeeldt de kleurrijke verbinding en samenwerking tussen alle partijen wat nodig is om hier een succes van te maken. We kunnen het alleen samen.

Foto: Michel Karsten van het Drenthe College, Gerard Nijhoving van Senbis en Willemien Meeuwissen van de provincie Drenthe onthulden het kunstwerk samen met de nieuwe directeur-bestuurder Charlotte Extercatte.