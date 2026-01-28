Vierentwintig voormalige en huidige Shell-medewerkers steunen publiekelijk de nieuwe aandeelhoudersresolutie ‘Follow This’. Met een gemiddelde van 20 jaar ervaring bij Shell dringen deze insiders er bij het bedrijf op aan om iets fundamenteels uit te leggen: hoe werkt de bedrijfsstrategie als de vraag naar olie en gas de komende tien jaar afneemt, zoals veel experts voorspellen?

Vandaag publiceerde de Volkskrant een voorpagina-artikel gebaseerd op interviews met vijf voormalige Shell-medewerkers. “Het vergt moed om je uit te spreken tegen een (voormalige) werkgever die je als een hert beschouwt”, zegt Mark van Baal, oprichter van Follow This. “We zijn dankbaar voor hun steun aan onze resolutie die zich richt op de financiële onhoudbaarheid van de bedrijfsmodellen van fossiele brandstoffen.”

Waarom is dit belangrijk?

Dit soort publieke steun van insiders is zeldzaam. Mensen die decennia lang aan Shell hebben gewerkt, vragen zich nu publiekelijk af of het bedrijf wel een echt toekomstplan heeft. Ze willen dat het bedrijf floreert. Ze willen alleen niet dat Shell lastige vragen over de toekomst ontwijkt nu de vraag naar olie en gas afneemt.

Uit de verklaring: “Als groep zijn we altijd loyaal geweest aan Shell en blijven we dat ook. We willen dat het bedrijf succesvol is, ook voor degenen onder ons die Shell onlangs hebben verlaten vanwege meningsverschillen over de koers. We willen trots kunnen blijven op Shell – nu en in de toekomst – en willen een sterk aandeel blijven bezitten. Trots hangt niet alleen af ​​van de financiële prestaties, maar ook van de geloofwaardigheid, transparantie en relevantie op de lange termijn als energieleverancier in een veranderende wereld.”

Waarom is deze steun cruciaal voor Follow This?

Wanneer Shells eigen mensen een resolutie als deze steunen, heeft dat echt gewicht. Dit zijn niet zomaar activisten van buitenaf die verandering eisen. Het zijn de mensen die weten hoe het bedrijf werkt en die zeggen dat aandeelhouders recht hebben op eerlijke antwoorden over de koers van het bedrijf. Het benadrukt een groeiende zorg dat Shells huidige koers mogelijk niet robuust genoeg is om de economische realiteit van de energietransitie het hoofd te bieden.

