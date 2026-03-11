BP is het eerste Britse bedrijf dat een geldig ingediende aandeelhoudersresolutie weigert. De resolutie, ingediend door Follow This en 16 institutionele beleggers die samen meer dan €1 biljoen aan vermogen beheren, moest op de agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van BP op 23 april komen. De resolutie vraagt het bedrijf te laten zien hoe het aandeelhouderswaarde creëert als de vraag naar olie en gas daalt.

“BP probeert zijn eigen aandeelhouders het zwijgen op te leggen in plaats van hen te antwoorden,” zegt Mark van Baal, CEO van Follow This. “BP’s weigering om een resolutie in stemming te brengen is een aanval op de rechten van aandeelhouders. Het weglaten van een resolutie die het bedrijf zelf als geldig heeft bevestigd, kan een schending zijn van zijn verplichtingen onder de Britse Companies Act. Wij zetten alle middelen in om de rechten van aandeelhouders te verdedigen.”

Juridische stappen

Om de inbreuk op aandeelhoudersrechten aan te vechten, heeft Follow This een brief gestuurd aan de bedrijfssecretaris van BP, met het verzoek de agenda aan te vullen zodat aandeelhouders op de hoogte zijn van de resolutie.

Voldoet BP hier niet voor woensdagmiddag aan, dan zal Follow This juridische stappen ondernemen om BP te dwingen de resolutie onder de aandeelhouders te verspreiden. Wordt de uitsluiting niet tijdig hersteld en blijkt BP in overtreding, dan kan het bedrijf worden gedwongen een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen.

Geen precedent

Voor zover bekend, heeft nog geen enkel FTSE-100 bedrijf ooit een legitieme aandeelhoudersresolutie geweigerd onder de Britse Companies Act 2006. De zaak roept daarom vragen op die van groot belang zijn voor de aandeelhoudersdemocratie en corporate governance in het Verenigd Koninkrijk.

Follow This dient sinds 2016 aandeelhoudersresoluties in op basis van de Britse Companies Act. Deze resolutie is de zestiende in het Verenigd Koninkrijk en de zesde bij BP. BP accepteerde de vorige vijf en bracht ze in stemming.

In 2020 kwamen BP en Follow This overeen samen te werken aan een klimaatresolutie voor 2021, waarna Follow This de toenmalige resolutie introk, zoals BP en Follow This aankondigden in een gezamenlijk persbericht.

BP bevestigt geldigheid, laat resolutie vervolgens weg

Aanvankelijk bevestigde BP dat de resolutie geldig was ingediend. Afgelopen vrijdag draaide het bedrijf dat terug: de resolutie zou niet voldoen aan de Britse Companies Act en de eigen statuten, en de raad van bestuur zou de discretionaire bevoegdheid hebben om de resolutie uit te sluiten.

Na bestudering van de Companies Act en de statuten van BP concludeert Follow This dat de resolutie volledig aan beide voldoet en dat de raad van bestuur geen discretionaire bevoegdheid heeft om een geldig ingediende resolutie af te wijzen.

Shell daarentegen bevestigde de geldigheid van een vrijwel identieke resolutie en heeft bevestigd deze ter stemming brengen op zijn AVA ( waarschijnlijke datum 19 mei 2026).

Reacties van beleggers

Robert Hulme, ESG Manager van het West Yorkshire Pension Fund, zegt: “De legendarische wijlen Sir Adrian Cadbury had voor elk governance-falen een elegante formulering paraat. Zijn uitspraak ’transparantie is de hoeksteen van vertrouwen’ lijkt hier toepasselijk. BP moet publiekelijk uitleggen waarom het ervoor heeft gekozen de rechten van aandeelhouders met voeten te treden, of het vertrouwen van institutionele beleggers verliezen.”

Sara E. Murphy, Director System-Level Investing bij de Sierra Club Foundation: “Beleggers met een gespreide beleggingsportefeuilles zijn afhankelijk van bedrijven die risico’s beheren die de bredere economie beïnvloeden, waaronder de overgang naar een koolstofarme energievoorziening. BP’s beslissing om onze geldige aandeelhoudersresolutie te blokkeren wekt ernstige bezorgdheid over verantwoording en aandeelhoudersrechten. Beleggers moeten kunnen vragen hoe bedrijven van plan zijn op lange termijn waarde te creëren in een veranderend energiesysteem.”

“BP’s beslissing om deze geldig ingediende resolutie niet op de agenda te plaatsen is een ernstige schending van de fundamentele rechten van aandeelhouders,” zegt Vincent Kaufmann, CEO van de Ethos Foundation. “Het recht om een punt op de AVA-agenda te plaatsen en een resolutie in stemming te brengen is een hoeksteen van de aandeelhoudersdemocratie: het stelt beleggers in staat gevoelige kwesties aan de orde te stellen, discussie af te dwingen en besturen ter verantwoording te roepen. Zonder dit wordt de AVA niet meer dan een stempelmachine. Elke belegger, ongeacht zijn standpunt over de onderliggende kwestie, zou bezorgd moeten zijn wanneer een bedrijf zo’n precedent schept.”

“Dit besluit zal verantwoorde beleggers de rillingen over de rug bezorgen. Het is een diep verontrustend teken van de groeiende minachting van het bedrijf voor zowel onze planeet als zijn aandeelhouders,” zegt Gavin Grant, voorzitter van onafhankelijk stemadviesbureau PIRC. “Met één enkele stap is het bedrijf erin geslaagd aandeelhoudersrechten, klimaatbestendigheid én langetermijnrendementen op te offeren, allemaal in de hoop het bestuur te beschermen tegen druk op korte termijn.”

Lijst van beleggers

De resolutie bij BP werd mede ingediend door een groep van 16 beleggers die samen meer dan €1,0 biljoen aan vermogen beheren. De volgende beleggers hebben hun betrokkenheid openbaar gemaakt: