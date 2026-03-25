Follow This heeft het Britse advocatenkantoor Mishcon de Reya opdracht gegeven een formele aankondiging van rechtsvordering (Letter Before Action – LBA) te sturen aan BP. De activistische aandeelhouder geeft het oliebedrijf een termijn van één week om een geldig ingediende aandeelhoudersresolutie op te nemen in de agenda voor de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) van 23 april. De resolutie werd ingediend door Follow This, samen met 16 institutionele beleggers die gezamenlijk meer dan €1 biljoen aan vermogen beheren.

“BP riskeert liever een rechtszaak dan een vraag te beantwoorden. Elke aandeelhouder zou zich moeten afvragen waarom,” zegt Mark van Baal, CEO van Follow This.

De resolutie

De resolutie vraagt BP te laten zien hoe het aandeelhouderswaarde gaat creëren wanneer de vraag naar olie en gas gaat dalen. BP bevestigde in januari 2026 dat de resolutie geldig was ingediend, maar liet de resolutie vervolgens weg uit de agenda van de aandeelhoudersvergadering.

Unicum in Britse corporate-governance praktijk

Suren Gomtsyan, expert op het gebied van corporate governance en universitair hoofddocent aan de LSE Law School, zei op 11 maart in de Financial Times dat hij “nog nooit had gehoord van een eerder geval waarbij een FTSE 100-bedrijf een aandeelhoudersresolutie heeft afgewezen”. BP’s weigering roept vragen op die van groot belang zijn voor de aandeelhoudersdemocratie en corporate governance in het Verenigd Koninkrijk.

Het standpunt van BP

BP heeft aangevoerd dat de resolutie niet voldoet aan de vereisten van de Britse Companies Act en de eigen statuten. Ondanks herhaalde verzoeken van Follow This heeft BP geweigerd uitleg te geven over de specifieke gronden waarop het de resolutie als niet-conform beschouwt.

Follow This en zijn advocaten hebben de Companies Act en de statuten van BP bestudeerd en zien geen enkele grond waarop de resolutie niet zou voldoen, noch enige discretionaire bevoegdheid die het bestuur zou hebben om een geldig ingediende resolutie af te wijzen.

Shell, dat met een vrijwel identieke resolutie wordt geconfronteerd, bevestigde dat het de resolutie zal opnemen in de agenda van zijn AVA op 19 mei 2026.

Strafbare feiten van bestuursleden

Op grond van artikel 339 van de Companies Act 2006 begaat elke bestuurder die in gebreke blijft een strafbaar feit, met mogelijke sancties waaronder een boete. Als de kwestie niet vóór de AVA van 23 april is opgelost, kan BP bovendien worden verplicht op eigen kosten een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen.

Volgende stappen

BP heeft tot 1 april (21 dagen voor de AVA) de tijd om de resolutie alsnog op de agenda te zetten. In de ingebrekestelling stelt advocatenkantoor Mishcon de Reya dat BP “nu een oproep moet versturen aan alle aandeelhouders, met daarin de resolutie van 2026.”

Grote beleggers noemen de kwestie een ernstig governance-vraagstuk met implicaties die groter zijn dan BP. “Deze zaak gaat verder dan één resolutie bij één bedrijf,” zegt Mark van Baal. “De aandeelhoudersdemocratie in het Verenigd Koninkrijk staat op het spel. Als BP een geldige resolutie kan blokkeren zonder uitleg, kan elk bedrijf dat. Wij zullen dit niet laten passeren.”

Lijst van beleggers

De resolutie bij BP is mede ingediend door een groep van 16 beleggers die samen meer dan €1,0 biljoen aan vermogen beheren. De volgende beleggers hebben hun betrokkenheid openbaar gemaakt:

Bernische Pensionskasse

Ethos Foundation

Falkirk Council Pension Fund

Groupama AM

La Financière de l’Echiquier

Lothian Pension Fund

Mercy IS

Ofi Invest AM

Ostrum AM

Pensionskasse Stadt Zürich

Sierra Club Foundation

West Yorkshire Pension Fund