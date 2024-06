Foodtechleverancier Selecta en This Side Up, een sociale onderneming die zich inzet voor eerlijke koffie, leveren voortaan echt duurzame koffie aan het Radboudumc in Nijmegen. De samenwerking stimuleert een transparante, efficiënte en eerlijke productieketen. Zo krijgen koffieboeren uit vijf verschillende landen tot 61% meer geld dan de gemiddelde grondstofprijs, zonder dat Radboudumc meer moet betalen. Die betrouwbare inkomstenbron helpt koffieboeren om aan regeneratieve landbouw te doen en hun levensomstandigheden drastisch te verbeteren.

Selecta wil als Europees marktleider op het vlak van foodtech ook duurzaamheid stimuleren. Een voorbeeld daarvan is de samenwerking met This Side Up, een sociale onderneming die zich inzet voor een transparante en eerlijke productieketen. This Side Up importeert groene koffiebonen uit vijftien landen en verkoopt deze door aan zo’n vierhonderd Europese branderijen. Daarbij is de organisatie verantwoordelijk voor de opvolging, correcte betaling en traceerbaarheid van de herkomst van de bonen. Selecta garandeert op haar beurt de continue beschikbaarheid van de koffie.

Matchmaker

Selecta stelt This Side Up voor aan klanten die veel waarde hechten aan de eerlijke herkomst van hun koffie. Maarten van Keulen is als matchmaker bij This Side Up verantwoordelijk voor het koppelen van klantenwensen aan de juiste koffieboon.

“Het verhaal van de koffieboer, het smaakprofiel van de koffie of de prijs kan daarbij doorslaggevend zijn. Wanneer we die zaken koppelen aan de eisen van onze klanten, ontstaat er een erg duurzame koffieketen.”

Deze samenwerking helpt This Side Up om duurzame koffie mainstream te maken. “We stimuleren bij klanten van Selecta het principe van meer betalen voor koffie van betere kwaliteit”, gaat Maarten van Keulen verder. “De meerprijs voor onze klanten blijft echter beperkt, omdat we dankzij onze rechtstreekse contacten met de boeren heel wat tussenschakels overbodig maken. Zo kunnen we een eerlijke en efficiënte waardeketen uitbouwen. Bovendien helpen de extra inkomsten de koffieboeren om aan regeneratieve landbouw te doen en hun levensomstandigheden te verbeteren.”

Betrokkenheid

Binnen die waardeketen werkt This Side Up nauw samen met de betrokken boeren. De organisatie gaat ter plaatse om de levensomstandigheden te leren kennen, met de daaraan gekoppelde uitdagingen en dromen. Op basis van die kennis en ervaring worden eerlijke prijzen en afspraken gemaakt. Dat streven naar gelijkwaardig ondernemerschap is een aanpak waarmee This Side Up zich onderscheidt van andere organisaties in de sector.

Door die betrokkenheid en directe contacten, kunnen de koffieprijzen jaarlijks in samenwerking met de boeren aangepast worden aan de realiteit van het oogstjaar. Wanneer een deel van de oogst mislukt is, zal de prijs bijvoorbeeld hoger zijn. Door daarmee rekening te houden, leveren organisaties die kiezen voor koffie via This Side Up een positieve bijdrage aan verschillende boerengroepen tijdens deze vaak moeilijke periodes.

Koffieblend op maat

Een recent voorbeeld van zo’n samenwerking is de koffieblend voor Radboudumc, het universitair medisch centrum van Nijmegen.

“Radboudumc heeft na een publieke aanbesteding gekozen voor een duurzame koffie-oplossing van This Side Up”, legt Sjoerd Homminga, Procurement Leader Benelux bij Selecta uit. “In samenwerking met branderij Zwart’s Coffee hebben we een koffieblend samengesteld die voldoet aan de smaakvoorkeur en prijsvoorwaarden van Radboudumc.”

De blend bestaat uit koffiebonen uit Zuid-Amerika met een toets van chocolade en fruitigheid. Deze worden in balans gebracht met de bitterheid van de Fine Robusta uit Indonesië en versterkt door de body en zure smaken van de gewassen koffies uit Oost-Afrika.

“Deze blend is zo samengesteld dat de smaak altijd gegarandeerd kan worden”, legt Maarten van Keulen uit. “Zo kan Radboudumc verschillende boeren ondersteunen die zowel financieel als sociaal voordeel halen uit deze blend. Tussen november 2022 en november 2023 werd door Radboudumc ongeveer 140.000 euro betaald aan de lokale boeren, bijna 61% meer dan de gebruikelijke grondstofprijs in diezelfde periode.”

De samenwerking tussen Selecta en This Side Up streeft naar een kwalitatieve toekomst voor de hele koffieketen, waarbij de belangen van boeren, branders en eindgebruikers steeds behartigd worden.

“Door de keuze van Radboudumc voor een oplossing van This Side Up, dragen ze bij tot een betere toekomst voor de hele koffieketen”, besluit Homminga.