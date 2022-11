Op een zaterdag in oktober, waar een nazomerse zon zich afwisselt met herfstachtige regenbuien, vond een creatief lab plaats op het Secrid hoofdkantoor in Den Haag. Een dag waarop een groep jonge creatieve talenten samen aan één kunstwerk werkten ter ere van Green Friday: het tegengeluid op de welbekende maar vervuilende Black Friday.

Een betere wereld begint in je broekzak

De groep creative talenten, bestaande uit Elten Kiene, Swendeline Ersilia, Rosanne Hustinx, Jermaine Berkhoudt en Jasper Spobeck, creëerden een kunstwerk dat in lijn staat met Secrid’s missie: het inspireren tot verandering. Het kunstwerk, een video over verandering, laat je bewust nadenken over welke rol jij kan spelen in de stap naar een betere wereld.

“Er zijn zoveel mensen met zoveel ideeën over hoe we een groenere wereld en gezondere wereld kunnen creëren”, aldus woordkunstenaar Swendeline, die hierover de volgende woorden schrijft:

Imagine

If you could create the world in a way that you would like,

would you believe me If I would say you could?

That somewhere between

growing concrete

and the urge for green

between fast space quantity

and honouring all humanity

there’s a difference.

That with some courage

there is space.

De woorden van Swendeline, de illustraties van Rosanne, het geluid van Jermaine en de video edits van Jasper zullen je meenemen in de waarde van inspirerende woorden op de weg naar verandering, met creativiteit als hun drijfveer.

Secrid gelooft in de kracht van evolutie en in het bouwen van duurzame relaties. Dit passen ze toe op hun producten, productie en op de manier van werken. Om deze reden zetten ze dit jaar de samenwerking met spoken word kunstenaar Elten Kiene voort. Luister “Het geldt voor ons allemaal” hier.

Dit jaar was Elten opnieuw betrokken en met zijn aanstekelijke enthousiasme hielp hij bij het opzetten van Secrid’s creatieve lab. Hij gaf een workshop aan de makers en begeleidde hen in het samenbrengen van hun verschillende disciplines.

Een niet-commerciële dag voor de Brandstore

Dit jaar, op 25 november, heeft Secrid een “non-commercial day” in de Brandstore. Er worden deze dag geen producten verkocht, wél zal Secrid de inspirerende quotes uit Swendeline’s gedicht gratis laten ingraveren in de Brandstore.

Klik hier om het eindproduct te bekijken.