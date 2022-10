Om de verandering naar een meer circulaire samenleving een extra boost te geven, start het Nederlandse pocketwearmerk Secrid partnerships met DDF (Dutch Design Foundation) en WDCD (What Design Can Do). Gedrieën delen zij de visie dat de kracht van creativiteit cruciaal is voor een duurzamere industrie en betere producten.

Een eerste initiatief wordt al op korte termijn concreet, want tijdens Dutch Design Week (in Eindhoven, van 22 tot 30 oktober a.s.) worden veelbelovende ontwerpers op het ‘Secrid Talent Podium’ in de spotlight gezet. Tijdens dit evenement wordt ook de lancering van het tweede initiatief – de ‘Make it Circular Challenge’ van ‘What Design Can Do’ – gepresenteerd.

Industriële Evolutie

Ondanks de huidige klimaatproblemen en de negatieve impact van massaconsumptie op de aarde, blijft de mensheid toch doorgaan met de productie van slecht gemaakte producten in lage-lonen-landen. Producten die ook nog eens kort meegaan. Een situatie die sinds de start van de Industriële Revolutie in 1750 is gegroeid en onbedoeld de norm is geworden. Tijd voor verandering. Of, zoals René van Geer en Marianne van Sasse van Ysselt, de oprichters van Secrid, het zien: de hoogste tijd voor een Industriële Evolutie, met de krachtig eenvoudige doelstelling “ieder nieuw ontwerp is beter dan de voorgaande versies”.

Tegenwoordig investeert Secrid 1% van haar omzet in het inspireren, verbinden en ondersteunen van de volgende generatie ontwerpers die vanuit deze filosofie de industrie helpen verduurzamen.

Secret Talent Podium

Tijdens Dutch Design Week presenteert Secrid samen met DDF elf veelbelovende ontwerpers en voorlopers op het gebied van evolutionair productontwerp. Dit moet leiden tot een beweging waarbij ontwerpers, producenten én consumenten steeds bewuster duurzame keuzes maken. Het Secrid Talent Podium is een expositie in het Klokgebouw in Eindhoven, waar de elf talenten worden gepresenteerd aan het grote publiek. Daarnaast ontvangen zij een financiële ondersteuning van €7.777,77 om hun projecten verder te ontwikkelen. Het getal 7 staat hierin symbool voor de 7 invalshoeken van het holistische ontwerpproces dat Secrid heeft ontwikkeld.

Secrid Talent Podium LIVE

Op 28 oktober, midden in de Dutch Design Week, presenteert Secrid nog een programma voor de nieuwe generatie duurzame product ontwerpers: Secrid Talent Podium LIVE. Tijdens deze LIVE Talk deelt René van Geer duurzaamheidsdilemma’s van Secrid en geven talentvolle ontwerpers inzicht in hun aanpak, proces en uitdagingen. Met elkaar en het publiek in gesprek gaan is het doel, om van elkaar te kunnen leren, elkaar te inspireren en samen stappen te maken richting een betere toekomst. De LIVE Talk is een verdieping van het Secrid Talent Podium.

Het programma voor de Secrid Talent Podium LIVE Talk vind je hier. Reserveer hier ook direct een ticket!

Make It Circular

Ten slotte heeft Secrid zich verbonden aan de nieuwe Make It Circular Challenge van What Design Can Do, als Global Challenge Partner (categorie “Consumer Goods”). WDCD focust zich vanuit vijf metropolen (waaronder Amsterdam) op klimaatverbetering, sociale rechtvaardigheid, gezondheid en algemeen welzijn in relatie tot design en creativiteit.

Middels deze wereldwijde Make It Circular Challenge nodigen What Design Can Do en Secrid ontwerpers, ondernemers en startups vanuit de hele wereld uit om ideeën en innovaties te creëren die onze manier van denken over wat we eten, dragen, kopen en bouwen te verbeteren. Secrid biedt de 3 winnaars van de Challenge een geldbedrag van €10.000, en een versnellings- en ontwikkelingsprogramma voor 1 jaar met de nodige partners en netwerken.

Het inzenden van ontwerpen voor de Make It Circular Challenge is mogelijk vanaf 11 oktober en sluit in januari 2023.