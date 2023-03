What Design Can Do (WDCD) heeft van de Nationale Postcode Loterij, een eenmalige schenking gekregen van 500.000 euro om haar werk tegen klimaatverandering middels ontwerp te ondersteunen. WDCD is een internationale organisatie die de overgang naar een duurzame, eerlijke en rechtvaardige samenleving wil versnellen door gebruik te maken van de kracht van ontwerp.

De uitdagingen waar onze wereld vandaag de dag voor staat zijn complex en urgent. Design en creativiteit spelen een cruciale rol in het aanpakken van deze uitdagingen door innovatieve ideeën te stimuleren en echte verandering teweeg te brengen. Naar schatting vindt 80% van de milieu impact zijn oorsprong in de ontwerpfase van een product. Dat vraagt om een andere manier van ontwerpen. Vandaag de dag is alles wat we dagelijks aanraken – van de producten die we gebruiken en de gebouwen waarin we wonen tot de kleren die we dragen – ontworpen. Ontwerpers worden zich steeds meer bewust van hun impact op de klimaatcrisis, maar hebben de vaardigheden, de hulpmiddelen en het vertrouwen nodig om een grotere sociale impact te hebben.

WDCD ondersteunt creatieven en ontwerpers wereldwijd door hen in staat te stellen om sociale verandering te creëren en hen te mobiliseren om hun ideeën in daden om te zetten. Door WDCD gesteunde start-ups hebben nieuwe materialen ontworpen uit ananasafval, verplaatsbare slaapplekken voor vluchtelingen, zelfvoorzienende kassen en zelfs schone energie uit levende planten.

“Deze schenking betekent veel voor What Design Can Do – en onze planeet”, zegt medeoprichter Richard van der Laken. “Met de steun van de Nationale Postcode Loterij kunnen we blijven pleiten voor de rol van design bij het vinden van oplossingen voor de meest urgente problemen in de wereld.”

WDCD zal deze genereuze bijdrage van de Nationale Postcode Loterij gebruiken om ontwerpers die bouwen aan een eerlijke en duurzame samenleving te helpen met kennis, ondersteuning en financiering. De bijdrage zal ook worden gebruikt om te blijven pleiten voor de kracht van design en ontwerpers voor klimaatactie bij overheden, academici, de particuliere sector en de consument wereldwijd.

“What Design Can Do is een internationale organisatie die door middel van design een eerlijke, duurzamere en rechtvaardige samenleving wil creëren. Dat doen zij bijvoorbeeld door duurzame alternatieven voor plastic verpakkingen te ontwikkelen, verspilling tegen te gaan en het stimuleren van een circulaire economie.” aldus Stijn Boonstra, die namens de Nationale Postcode Loterij de cheque uitreikte aan What Design Can Do.

WDCD is gevestigd in Amsterdam, met hubs in São Paulo, Mexico City, Delhi, Nairobi en Tokio. De organisatie is in 2011 gestart en wordt geïnitieerd, gecureerd en georganiseerd door creatieven.