Elke ontwerpkeuze is een duurzaamheidskeuze. Secrid, producent van de bekende Cardwallets, geeft bezoekers van Dutch Design Week (DDW) inzage in de bewuste ontwerpkeuzes van zeven talenten. Ook het merk zelf laat haar duurzaamheidsdillema’s zien en wil daarover het gesprek aangaan. Zo bouwen ze aan een beweging, die de focus van de industrie verschuift van méér produceren naar béter.

Secrid organiseert tijdens DDW het Secrid Talent Podium, van 21-29 September in het Klokgebouw. Op dit podium laat Secrid de kracht van ontwerp zien en vergroot het bewustzijn dat elke ontwerpkeuze ook een duurzaamheidskeuze is.

Alle producten die wij dagelijks gebruiken, van de kleding die je draagt, tot de telefoon in je zak en het gebouw waarin je bent, geven vorm aan de maatschappij en hebben impact op onze ecosystemen. Sinds de Industriële Revolutie en de verhuizing van fabrieken naar lagelonenlanden, is massaproductie van producten met een lage prijs en een korte levensduur de norm geworden. Dit bracht welvaart, maar ook maatschappelijke ongelijkheid, uitgeputte grondstoffen, milieuvervuiling, afnemende biodiversiteit en een klimaatcrisis.

De industrie kan niet worden gestopt, maar wel veranderd. In die transitie ziet Secrid een leidende rol voor ontwerpers. De algemene richtlijn is eenvoudig: ieder nieuw product moet beter zijn dan de voorgaande generaties. Secrid noemt dit Industriële Evolutie.

Secrid Talent Podium op DDW23

Het Secrid Talent Podium zet zeven ontwerpers in de schijnwerpers die met innovatieve producten een impuls geven aan de evolutie in hun industrie. In samenwerking met Dutch Design Foundation, zijn voor de editie van 2023 de volgende ontwerpers geselecteerd:

Solarix | Marloes van Heteren en Reiner Bosch

Esthetische zonnepanelen als gevelbekleding.

Fungi Force | Frans van Rooijen en Michael Sailer

Circulaire beits op basis van natuurlijke grondstoffen.

Claybens | Emy Bensdorp

Van PFAS verontreinigde kleigrond tot schone bakstenen.

Sumo Baby | Luisa Kahlfeldt

Herbruikbare en effectieve vervanger voor wegwerpluiers.

Vorkoster | Kimia Amir-Moazami

Deksel die de houdbaarheid van eten toont om verspilling tegen te gaan.

ClimaFibre | Jess Redgrave

Hoogwaardig alternatief voor katoen op basis van zonnebloemafval.

Super Local | Luc van Hoeckel

Waardevolle producten in ontwikkelingslanden met lokale materialen en makers.

> Lees de longreads en kijk de korte films over de zeven talenten van het Secrid Talent Podium 2023.

Design Challenge

Secrid is ook partner van de design challenges die What Design Can Do organiseert, om de grootste maatschappelijke dilemma’s van onze tijd op te lossen. Drie winnaars van de afgelopen ‘Make It Circular Challenge’ worden door Secrid ondersteund. Ook deze drie ontwerpers presenteren hun ontwerpen en delen hun inzichten:

Balena | Yael Joyce Vantu en team

Duurzaam, flexibel en biogebaseerd plastic alternatief dat 100% biologisch afbreekbaar is.

Resortecs | Cédric Vanhoeck, Vanessa Counaert en team

Door warmte oplosbare draden en industriële thermische systemen voor automatische demontage van textiel.

mujõ | Juni Sun Neyenhuys en Annekathrin Grüneberg

Biologisch afbreekbaar verpakkingsmateriaal uit een hernieuwbare bron: kelp.

Het Secrid Talent Podium is tijdens DDW te bezoeken, van 21 – 29 Oktober 2023 tussen 11:00 – 18:00 in het Klokgebouw, hal 1.