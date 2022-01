B wat?! B Corps, wat staat voor Benefit Corporations is een wereldwijde beweging van bedrijven die behoren tot de beste presterende op het gebied van sociaal- en milieuverantwoord ondernemen. Dat klinkt goed toch? Dat dacht Secrid ook en daarom heeft het bedrijf zich tot doel gesteld om eind 2021 deel uit te maken van deze beweging en zich dus te certificeren. En nu, is Secrid trots om te delen dat ze B Corp zijn geworden.

Wat is een B Corp?

In het kort is een B Corp een bedrijf dat niet zoals de meeste bedrijven enkel streeft naar het maken van zoveel mogelijk winst ten koste van alles, maar streeft naar het maken van winst zonder dat dit negatieve gevolgen heeft op mens, dier en milieu. Zoals B Lab, de organisatie achter B Corps, het zelf omschrijft zijn B Corporations bedrijven die Business gebruiken als een ‘Force for Good’.

Waarom wil Secrid een B Corp zijn?

Secrid gelooft dat een merk pas echt succesvol kan zijn, wanneer zoveel mogelijk mensen onderdeel zijn van het succes. Een juiste balans tussen mens, dier en het milieu is hierbij essentieel. Om deze reden heeft Secrid in 2009, tegen de trend in, haar productieketen juist in Nederland opgezet. Samen met onze leveranciers en sociale werkbedrijven ontwikkelen en produceren we hoogwaardige producten op een schone, lokale en verantwoorde manier. Om te kunnen meten hoe succesvol wij echt zijn als merk hebben wij besloten ons te certificeren.

Over Secrid

Secrid is een familiebedrijf en 100% in handen van de familie van Geer. Het bedrijf is opgezet door René van Geer en Marianne van Sasse van Ysselt. Intussen werken ook hun dochters Michelle en Daniëlle in het bedrijf.

“Wij zij dus vrij om onze eigen koers te bepalen, rekening houdend met de lange termijneffecten van al onze keuzes. Maatschappelijke belangen wegen voor ons minstens zo zwaar als bedrijfsbelang.”

Industrieel ontwerp en mode komen samen in onze pocket-sized essentials. Gemaakt in Nederland met de grootste zorg voor kwaliteit, mensen en het milieu. Een betere wereld begint in je broekzak.