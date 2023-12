In ons huidige mondiale economische systeem schiet het bedrijfsleven tekort in zijn enorme belofte om een positieve impact te creëren, terwijl het tegelijkertijd grootschalige negatieve gevolgen veroorzaakt. Kort gezegd plaatst het winst boven mensen en de planeet. B Lab gelooft dat een ander soort economie niet alleen mogelijk is, maar noodzakelijk – en dat bedrijven daarin de leiding kunnen nemen. Wij bij Salacia delen dezelfde visie als B Lab en besloten daarom meer dan een jaar geleden onze certificering te starten om officieel lid te worden van de ‘B Corp movement’. We kunnen nu met trots aankondigen dat we officieel gecertificeerd zijn als een B Corporation!

Over de B Corp movement

De ‘B’ in B Corporation (of B Corp) en B Lab staat voor ‘Benefit for all’. De B Corp movement is een wereldwijde verzameling van bedrijven en organisaties die samenwerken om ons economische systeem te veranderen en positieve impact te hebben op alle belanghebbenden – werknemers, gemeenschappen, klanten en onze planeet. B Lab is het non-profit netwerk achter de B Corp movement en begon in 2006 met het idee dat er wereldwijde verandering nodig was.

Dit netwerk staat bekend om het certificeren van B Corporations, bedrijven die voldoen aan hoge normen op het gebied van sociale en milieuprestaties, verantwoordingsplicht en transparantie. Salacia Solutions sluit zich aan bij een beweging die de kracht van het bedrijfsleven benut en positieve impact creëert in meer dan 150 sectoren in meer dan 80 landen. Samen veranderen we ons economische systeem van profiteren voor enkelen naar profijt voor allen, van het concentreren van rijkdom en macht naar het waarborgen van gelijkheid, van extractie naar regeneratie, en van het prioriteren van individualisme naar het omarmen van onderlinge afhankelijkheid.

Ons verhaal naar het worden van een B Corp

De oprichters van Salacia Solutions hebben het bedrijf opgericht met het idee om zaken te doen als een kracht voor het goede. Daarom hebben we besloten om gecertificeerd te worden als een B Corporation omdat we deel willen uitmaken van een wereldwijde gemeenschap die werkt aan een betere toekomst. We hebben altijd gezegd dat we een verschil maken, maar de B Corp-certificering bevestigt onze impact volgens de strenge normen die zijn vastgesteld door B Lab. Om een B Corp te worden, moesten we voldoen aan de hoge normen van geverifieerde sociale en milieuprestaties, openbare transparantie en wettelijke verantwoordingsplicht.

B Corps behalen een minimum geverifieerde score op de B Impact Assessment – een rigoureuze beoordeling van vijf impactgebieden: goed bestuur, medewerkers, klanten, gemeenschap en duurzaamheid. Om een gecertificeerde B Corp te worden, moet een bedrijf boven de 80 punten scoren op de B Impact Assessment. De mediane score voor gewone bedrijven die de beoordeling voltooien, is momenteel 50,9. Salacia Solutions is trots om aan te kondigen dat we een score hebben van 102. Dit is een enorme prestatie voor Salacia Solutions!

Nu we een gecertificeerde B Corporation zijn, betekent dit niet dat we kunnen ontspannen; het betekent dat het echte werk gaat beginnen. We streven ernaar een actief lid te worden van de B Corp-beweging en ons bedrijf op alle fronten als een kracht voor het goede te gebruiken. Het worden van een B Corporation is voor ons een nieuwe stap in de richting van het bouwen van een betere toekomst voor mens en planeet.

Samen zullen we de wereldeconomie transformeren ten gunste van alle mensen, gemeenschappen en de planeet. Samen zullen we niet stoppen totdat elk bedrijf een kracht ten goede is.