Het Nederlandse portemonneemerk Secrid lanceert samen met non-profitorganisatie Sheltersuit Foundation een speciale editie Cardwallet: de Secrid x Sheltersuit Foundation Bandwallet. Het is de volgende stap in hun missiegedreven samenwerking. Voor elke verkochte Bandwallet doneert Secrid 10 euro aan Sheltersuit Foundation, om de productie en distributie van Sheltersuits en Shelterbags – multifunctionele producten voor daklozen – te ondersteunen. De Bandwallet is vanaf 22 november 2023 in beperkte oplage verkrijgbaar bij geselecteerde retailers en online.

Wereldwijd zijn meer dan 150 miljoen mensen gedwongen in de kou te slapen, onder meer door armoede, natuurrampen en oorlogen. In een wereld waar iedereen het verdient met waardigheid behandeld te worden en toegang moet kunnen hebben tot onderdak, streeft Sheltersuit Foundation ernaar de kloof te overbruggen tussen degenen die hulp nodig hebben en degenen die bereid zijn te helpen. Secrid ondersteunt Sheltersuit Foundation sinds 2020. Beide organisaties vinden elkaar door de gedeelde missie: design as a force for good. Dit vertaalt zich onder andere in het duurzaam gebruik van materialen, het samenwerken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en het bieden van hulp aan mensen in nood.

‘People helping people’

De limited edition Bandwallet met de boodschap ‘People helping people’ is bedoeld om consumenten aan te sporen een bijdrage te leveren aan de bescherming van mensen in nood. Naast een donatie is het een (dagelijkse) herinnering om in actie te komen. Bij elke verkochte Bandwallet gaat er 10 euro naar Sheltersuit Foundation. Er zijn 10 verkochte Bandwallets nodig om een dakloze te voorzien van een Shelterbag (eenpersoons-tent met matras dat ook functioneert als tas) en 30 verkochte Bandwallets voor een Sheltersuit (speciale waterdichte, warme jas met aanritsbare slaapzak). Daklozen worden in onze samenleving vaak onvoldoende gezien en gehoord. Een gesprek aangaan, compassie tonen en het aanbieden van praktische hulp kunnen iemand een gevoel van erkenning en vertrouwen in de samenleving geven. Het lijkt een kleine daad, maar het is van cruciaal belang bij het oplossen van het probleem.

René van Geer en Marianne van Sasse van Ysselt, oprichters van Secrid: “Net als Sheltersuit Foundation vinden wij dat je als designer een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebt. Jaarlijks gaat 1% van onze omzet naar designers die zich inzetten voor een positieve verandering in de industrie. Zo doneerden wij ook al aan Sheltersuit Foundation, maar we zochten heel bewust naar een manier om de consument te betrekken bij de boodschap. Zo ontstond het idee om de wallet de drager van de boodschap te maken. Je portemonnee heb je altijd bij je. Het zet je aan het denken: waar geef ik mijn geld aan uit? En het nodigt uit om met anderen in gesprek te gaan.”

Upcycling

Een belangrijk uitgangspunt voor het ontwerp van de Bandwallet is upcycling. Daarom is gebruikgemaakt van (door kleine krasjes) afgekeurde aluminium Cardprotectors, die vervolgens voorzien zijn van een nieuwe print, zodat ze een tweede leven krijgen. De zwarte hoes – waarvan het design gebaseerd is op een stoeptegel – is gemaakt van TPU: een supersterke, waterdichte kunststof. Net als de producten van Sheltersuit bestaan de Bandwallets dus uit beschermende, waterafstotende en duurzame materialen. De kenmerkende drukknoop heeft plaatsgemaakt voor een stevige gekleurde band. Deze maakt het mogelijk om ook kleingeld mee te nemen, zodat je een dakloze kunt helpen aan onderdak of eten. De Bandwallet is uitgevoerd in de kleurencombinaties zwart & violet, zwart & rood en zwart & oranje en is verkrijgbaar voor 75 euro.