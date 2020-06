SDG-coördinator Sandra Pellegrom lanceert SDG RoadMapp als hulpmiddel voor bedrijven

Afgelopen vrijdag 19 juni hebben de ondernemers van The Art of Dialogue de ‘SDG RoadMapp’ gelanceerd. Dit gebeurde nadat Sandra Pellegrom, SDG-coördinator Nederland, virtueel het lintje doorknipte en het officieel maakte. ‘’Wij willen op deze manier bedrijven helpen om aan de SDG’s te werken’’, vertelt Harry Jonker, medeoprichter van The Art of Dialogue. ‘’Een mooi hulpmiddel waarmee bedrijven waardevolle stappen kunnen maken in hun eigen ontwikkeling, maar ook de ontwikkeling van onze aarde’’.

Het is een intensieve ontwikkelingsperiode geweest onder begeleiding van organisatie ‘de Koers’ met diverse co-creatie sessies met diverse organisaties (waaronder Sustainalize). Er is een analoge en digitale versie beschikbaar zodat gesprekken fysiek, maar ook in teams op afstand kunnen plaatsvinden. ‘’Wat zou er nou mooier zijn dan dat bedrijven mede door deze gesprekken de realisatie van de SDG’s opnemen in hun bedrijfsstrategie?’’, vertelt medeoprichter Dick van Dommelen. Bij de opening zijn 80 vouchers weggegeven aan de partners die hebben bijgedragen aan dit proces.

Pay it Forward



Elk bedrijf heeft vier vouchers gekregen, waarvan het bedrijf er zelf eentje mag houden en de overige vouchers geven ze weg aan andere bedrijven, om zo een exponentiële kettingreactie van dialoogsessies te creëren volgens het Pay-it-Forward principe. Op deze manier wil The Art of Dialogue de verspreiding van de Koerskaart een boost geven. “Een voucher is normaalgesproken €25,- waard, maar de dialoog kan tot zo veel mooiere dingen leiden dan alleen die dialoog”.

De SDG’s (Sustainable Development Goals) zijn doelen die in 2015 door de Verenigde Naties zijn opgesteld als een nieuwe mondiale ontwikkelingsagenda. De doelen die daarin gesteld zijn moeten uiterlijk 2030 gerealiseerd zijn. In totaal zijn het zeventien doelen, waaronder het bestrijden van armoede en honger in de wereld. Maar ook thema’s zoals verantwoorde en duurzame consumptie. ‘’De problemen die worden aangepakt met deze SDG’s liggen niet altijd heel ver van huis, in ontwikkelingslanden, maar ook in Nederland. We kunnen ook lokaal duurzame producten kopen, waarmee we een eerlijkere handel stimuleren”, vertelt Harry.

Sandra Pellegrom is heel erg te spreken over de SDG RoadMapp. ‘’De manier waarop jullie de SDG RoadMapp vorm hebben geven is heel mooi. Ik denk dat het een laagdrempelige maar effectieve en doelgerichte manier is om binnen bedrijven aan de slag kan gaan.’’

‘The Art of Dialogue faciliteert en innoveert strategieontwikkeling en de realisatie daarvan. De dialoog en de betrokkenheid van alle stakeholders bij dit proces vormt ons uitgangspunt”, vertelt Dick van Dommelen.

De SDG RoadMapp is verkrijgbaar via de webshop van de Koers.