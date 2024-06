Op 4 juli 2024 vormt het Gooiland Theater in Hilversum het bruisende decor voor een uniek evenement: de allereerste landelijke finale van De Nationale SDG Challenge. Dit belooft een middag te worden vol inspiratie, innovatie en impact, waar ambitieuze studenten en vooraanstaande organisaties samenkomen met één gemeenschappelijk doel: bijdragen aan een duurzame toekomst.

Een duurzame missie

De Nationale SDG Challenge, georganiseerd door jongerenbureau Soapbox, daagt studenten uit om samen met bedrijven aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de VN te werken. Dit jaar hebben 27 organisaties hun meest urgente duurzaamheidsvraagstukken voorgelegd aan 135 HBO- en WO-studenten. Gedurende twee intensieve maanden hebben deze studenten, verdeeld over multidisciplinaire teams, hard gewerkt aan het ontwikkelen van innovatieve en duurzame oplossingen.

Een middag vol hoogtepunten

Het evenement, dat plaatsvindt onder toeziend oog van onder andere de burgemeester van Hilversum, de heer Gerhard van den Top, en de nationale coördinator SDG’s, mevrouw Sandra Pellegrom, biedt een veelzijdig programma. De middag staat bol van de pitches, panelgesprekken en inspiratiesessies, en biedt tevens volop gelegenheid om te netwerken. Het hoogtepunt is natuurlijk de awardshow, waarin de meest veelbelovende oplossingen worden bekroond. Onze vakjury, bestaande uit Folkert van der Molen, Gitta van der Meer, Dorit Roest, Kevin Eustatia, Babette Porcelein, zal de finalisten een laatste keer op de inhoud beoordelen. Tijdens de feestelijke ceremonie worden de volgende prijzen uitgereikt: SDG Partner of the Year, SDG Team of the Year en de Publieksprijs!

Samenwerken voor de toekomst

Het evenement brengt het hele ecosysteem van onderwijs, bedrijfsleven en overheid samen. Een unieke gelegenheid om niet alleen de impact te vieren, maar ook kritisch naar de toekomst te kijken en samen stappen te zetten richting een duurzamere wereld. Vertegenwoordigers uit diverse sectoren en media zullen aanwezig zijn om dit bijzondere moment vast te leggen en te delen.

Meld u aan!

Wilt u deze inspirerende middag niet missen? Registreer dan vóór 24 juni.

Datum: 4 juli 2024

Tijd: 13:15 – 18:30

Locatie: Gooiland Theater, Koningshof 1, 1211 MG, Hilversum.

Hoogtepunten van de Dutch SDG Finals 2024

Inspirerende pitches van de finalisten

Panelgesprekken met experts en stakeholders

Netwerkmogelijkheden met professionals en studenten

De feestelijke awardshow

