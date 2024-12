De Nederlandse SDG Barometer 2024 biedt een genuanceerd beeld van de voortgang op het gebied van duurzaamheid in Nederland. Hoewel het bewustzijn van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties hoog blijft onder Nederlandse organisaties, blijven aanzienlijke uitdagingen bestaan bij de prioritering, implementatie en meting ervan.

Deze tweede editie van de SDG Barometer, ontwikkeld in samenwerking met de Amsterdam School of International Business (AMSIB), de Maastricht School of Management (MSM) en TIAS School for Business and Society, bouwt voort op de eerste editie uit 2022. Het rapport biedt waardevolle inzichten in de adoptie van de SDG’s en toont zowel bemoedigende trends als aanhoudende barrières terwijl de deadline van 2030 nadert.

Belangrijkste bevindingen van de Nederlandse SDG Barometer 2024

1. Bewustzijn over duurzaamheid: Bijna 70% van de organisaties in Nederland zegt duurzaamheid te prioriteren, een stabiele trend sinds 2022. Slechts 15% heeft echter de SDG’s volledig geïntegreerd in hun duurzaamheidsstrategieën.

2. Concurrentie tussen frameworks: Hoewel het SDG-framework veel wordt gebruikt, worden verplichte EU-richtlijnen zoals de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) steeds vaker toegepast, wat zorgen oproept over een mogelijk ‘verdringingseffect’.

3. Blijvende obstakels: Beperkte middelen en kennis blijven de belangrijkste barrières voor de implementatie van de SDG’s, hoewel het bewustzijn en begrip van de doelen sinds 2022 zijn verbeterd.

4. Afname communicatie: Het aantal organisaties dat niet intern (31%) of extern (30%) communiceert over hun SDG-inspanningen is sterk gestegen, wat wijst op een mogelijke de-prioritering.

5. Rol van de overheid: Een meerderheid van de respondenten (55%) vindt dat de overheid onvoldoende ondersteuning biedt bij de adoptie van de SDG’s, terwijl 80% van de organisaties blijft pleiten voor een actieve rol van de overheid.

6. Sectorale inzichten: Onderwijsinstellingen lopen voorop in bewustwording van de SDG’s, terwijl non-profitorganisaties en overheidsinstanties wisselende niveaus van afstemming laten zien. Bedrijven dragen aanzienlijk bij, maar vaak ontbreekt een diepgaande integratie van de SDG’s.

Oproep tot actie

Ondanks deze uitdagingen benadrukt het rapport veelbelovende ontwikkelingen in de adoptie en afstemming van de SDG’s. Samenwerkingen met overheden, onderwijsinstellingen en NGO’s nemen toe, wat een groeiend besef toont van de noodzaak van gezamenlijke actie. Organisaties erkennen steeds meer dat de SDG’s essentieel zijn voor het aanpakken van mondiale uitdagingen zoals klimaatverandering en economische ongelijkheid. Toch blijft de vooruitgang achter, en is er behoefte aan sterkere sectoroverschrijdende samenwerking en duidelijkere beleidskaders om het momentum te behouden.

Om aan te sluiten bij de transformatieve visie van de Agenda 2030 benadrukt het rapport de urgentie van een gecoördineerde, multi-stakeholder aanpak voor duurzaamheid. Dit omvat het benutten van de SDG’s als universeel raamwerk, terwijl wordt ingespeeld op de unieke behoeften van verschillende sectoren.

Aanbevelingen voor versnelde vooruitgang

1. Leiderschap van de overheid: Stel duidelijke langetermijnbeleid en prikkels vast om publieke en private inspanningen in lijn te brengen met de SDG’s.

2. Gerichte strategieën: Moedig organisaties aan om specifieke SDG’s te prioriteren die nauw aansluiten bij hun kernactiviteiten, om meer tastbare resultaten te behalen.

3. Effectmeting: Ontwikkel en promoot contextspecifieke, praktische tools om bijdragen aan de SDG’s effectief te meten.

4. Verbeterde communicatie: Stimuleer sterkere interne en externe dialogen om duurzaamheid in organisatieculturen te verankeren en de transparantie te verbeteren.

Over de Nederlandse SDG Barometer 2024

De Nederlandse SDG Barometer is een tweejaarlijks onderzoek dat het bewustzijn, de adoptie en implementatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN onder organisaties in Nederland (bedrijven, onderwijsinstellingen, overheidsorganisaties en non-profitorganisaties) monitort. Uitgevoerd door drie internationale business schools: AMSIB, MSM en TIAS, biedt de SDG Barometer een uitgebreide analyse van de voortgang en praktische inzichten om SDG-initiatieven in Nederland te bevorderen.