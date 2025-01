Om inzicht te krijgen in de vooruitgang die wordt geboekt op het gebied van duurzaamheid voerde het Capgemini Research Institute een uitgebreid onderzoek uit onder 2.152 leidinggevenden van 727 organisaties met een jaaromzet van meer dan 1 miljard dollar in 13 landen wereldwijd. Ook werden 6.500 consumenten uit dezelfde 13 landen ondervraagd om een uitgebreid beeld te krijgen van duurzaamheid vanuit het perspectief van zowel de organisatie als de consument. De resultaten van dit onderzoek zijn verzameld in de derde editie van onze serie A world in balance. Door deze gegevens te vergelijken met de onderzoeken van voorgaande jaren, onderzoeken we de vooruitgang die organisaties de afgelopen drie jaar hebben geboekt op het gebied van ecologische en sociale duurzaamheid en stellen we vast voor welke uitdagingen ze staan.

“A world in balance 2024: Accelerating sustainability amidst geopolitical challenges” belicht de vooruitgang die is geboekt op gebieden als kringloopsluiting, duurzaam ontwerpen, meten en delen van gegevens, waterbeheer, biodiversiteit, maatschappelijke duurzaamheid en duurzaamheidsonderwijs en -opleidingen. Ondanks deze vooruitgang blijven er uitdagingen, met name bij het aanpakken van Scope 3-emissies en het effectief betrekken van consumenten.

Uit het rapport blijkt dat regelgeving de inspanningen op het gebied van duurzaamheid heeft gestimuleerd en de mogelijkheden voor het meten en traceren van gegevens heeft versneld. Veel organisaties zijn echter nog niet voorbereid op aankomende richtlijnen zoals de EU-richtlijn Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

Leidinggevenden erkennen het belang van klimaattechnologie, waaronder koolstofarme waterstof, industriële koolstofafvang en elektrificatie, voor het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen en het bereiken van andere duurzaamheidsdoelen. Twee derde van de executives is het erover eens dat data en digitale technologieën de invoering van klimaattechnologie versnellen. Hoewel hoge kosten, tekort aan vaardigheden en onzekerheden in de regelgeving uitdagingen vormen.

Uit het onderzoek blijkt dat duurzaamheid geopolitiek en politiek gevoelig ligt. Vijfenzestig procent van de leidinggevenden noemt de huidige geopolitieke spanningen als belemmering voor investeringen in duurzaamheid. Zorgen over het onzekere politieke klimaat in de VS en andere regio’s hebben ook invloed op duurzaamheidsprojecten.

De scepsis van consumenten ten opzichte van duurzaamheidsclaims van bedrijven neemt toe: 52% is van mening dat organisaties hun duurzaamheidsinitiatieven greenwashen, tegenover 33% in 2023. Transparantie en verantwoording zijn cruciaal om het vertrouwen te herstellen.

Ons rapport biedt bruikbare inzichten voor beleidsmakers om deze complexiteit het hoofd te bieden. Het benadrukt het belang van het voorbereiden op veranderingen in regelgeving en geopolitieke onzekerheden en het geven van prioriteit aan water en biodiversiteit. Organisaties kunnen vertrouwen opbouwen en innovatie en bedrijfswaarde stimuleren door klantgerichtheid prioriteit te geven in duurzaamheidsstrategieën, recycling te integreren in de waardeketen, te investeren in klimaattechnologie en digitale technologieën en ervoor te zorgen dat het behalen van duurzaamheidsdoelen een bedrijfsbrede focus is.