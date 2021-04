Schoonmakend Nederland gaat voor schoon drinkwater

Schoonmakend Nederland, de brancheorganisatie van de schoonmaaksector, gaat de drinkwaterprojecten van Made Blue ondersteunen. Dit maakte Schoonmakend Nederland-voorzitter Piet Adema gisteren (donderdag 15 april) bekend in Captains of Cleaning . Deze live online uitzending stond in het teken van duurzaam ondernemen en waterbesparing.

Over de steun zegt Adema: ‘De schoonmaaksector is een maatschappelijke sector. Duurzaamheid staat hoog in het vaandel. Als brancheorganisatie moeten wij hierin het goede voorbeeld geven. Daarom steunen wij Made Blue; hier water besparen, zodat er schoon drinkwater komt daar waar er grote behoefte aan is. Voor elk lid van Schoonmakend Nederland ondersteunen we iemand die schoon drinkwater nodig heeft. Dit komt neer op ongeveer 230 mensen die wij gaan ondersteunen. Duurzaamheid en onze maatschappelijke verantwoordelijkheid in één.’

Samenwerking

Schoonmakend Nederland en Made Blue gaan samen ook nog aan tafel om te bespreken of er in de toekomst een mogelijkheid tot samenwerking is.

Made Blue

Made Blue helpt ondernemers om hun ‘water footprint’ te verlagen en die waterbesparing om te zetten in evenveel liters schoon drinkwater in ontwikkelingslanden; een liter voor een liter dus.

Captains of Cleaning

Eens per maand komt de online talkshow ‘Captains of Cleaning’ live vanuit de studio’s van i-team Global uit Eindhoven. Presentator Rens de Jong spreekt met de ‘captains’ uit de sector over de huidige stand van de schoonmaak, ontwikkelingen en de toekomst.

De uitzendingen van ‘Captains of Cleaning’ zijn terug te kijken op captainsofcleaning.com.