Schneider Electric zet in op een duurzame toekomst met overname Nederlandse bedrijf DC Systems

Elektriciteit is meer dan ooit de energie van de 21ste eeuw: het is de meest efficiënte energie en draagt sterk bij aan decarbonisatie. Innovatie maakt deel uit van het DNA van Schneider Electric en teams beoordelen voortdurend veelbelovende trends en technologieën die kunnen helpen om energie veilig, betrouwbaar, efficiënt, duurzaam, open en verbonden te maken. Gelijkstroom in elektrische distributie is zo’n gebied. Met de acquisitie van het Nederlandse consolideert Schneider Electric zijn portfolio om klanten meer eenvoud en veerkracht te bieden voor relevante toepassingen, zoals het bouwen van microgrids in onbetrouwbare openbare netwerkomgevingen of langeafstandstoepassingen zoals openbare verlichting.

“Schneider Electric heeft altijd voorop gelopen op het gebied van innovatie,” aldus Nadège Petit, EVP van de Power Products Business van Schneider Electric. “Deze nieuwe overname sluit naadloos aan op onze missie om iedereen te helpen het meeste uit onze energie- en hulpbronnen te halen. Daarnaast bevestigt het onze inspanningen om efficiënte en flexibele oplossingen te bieden voor micronetwerken in gebouwen, naast andere toepassingen.”

DC Systems is ruim ervaren op het gebied van laagspannings-gelijkstroomoplossingen. Het bedrijf heeft zich gevormd door de uitrol van echte projecten. DC Systems wordt erkend als een van de eerste organisaties die een gebouw heeft gemaakt dat voor 100% draait op een DC-infrastructuur: de Circl op de Zuidas in Amsterdam (foto). Daarnaast heeft DC Systems gelijkstroomoplossingen geleverd voor meer dan 300 kilometer verlichting van de openbare weg, net als voor verschillende commerciële gebouwen in Europa. Al deze projecten zijn gerealiseerd dankzij bestaande ecosystemen.

“In Schneider Electric vonden we een gelijkgestemde partner die net als ons gericht is op het bieden van superieure energieoplossingen, gebaseerd op een open ecosysteem dat tastbare voordelen biedt voor iedereen,” aldus Harry Stookman, oprichter van DC Systems. “Ik kijk ernaar uit om samen de energie-uitdaging aan te pakken.”