Schneider Electric wil de CO2-neutraliteitsdoelstelling vijf jaar eerder halen

Schneider Electric, specialist in digitale energiemanagement- en automatiseringsoplossingen, kondigt vandaag tijdens Climate Week NYC 2019 aan nog meer acties te ondernemen om CO2-neutraal te ondernemen. Allereerst verkort de organisatie de tijd om de CO2-neutraliteitsdoelstelling in het uitgebreide ecosysteem te halen met maar liefst vijf jaar door niet 2030 maar het jaar 2025 als einddoel te hebben. Daarnaast wil Schneider netto-nul operationele emissies bereiken in 2030 als onderdeel van een gevalideerde SBT-doelstelling én samenwerken met leveranciers aan een netto-nul supply chain in 2050. Naar verwachting dragen deze doelen bij aan de Intergovernmental Panel on Climate Change’s (IPCC)-doelstelling om de wereldwijde temperatuurstijging te beperken tot 1.5°C. Schneider Electric roept ook andere bedrijven op om emissies te reduceren en biedt ondersteuning door producten en diensten te bieden die hen helpen efficiënter te opereren.

“Klimaatverandering is de grootste bedreiging voor de gezondheid van onze samenleving. We moeten samenwerken om onze CO2-uitstoot te verminderen en de temperatuurstijging te stoppen,” aldus Jean-Pascal Tricoire, voorzitter en CEO van Schneider Electric. “Bij Schneider Electric is onze toewijding aan CO2-neutraliteit verweven met onze zakelijke beslissingen en governance, maar we moeten nog meer doen en versnellen. We doen daarom niet alleen nog meer om onze doelstellingen te halen en het tijdspad te verkorten, maar roepen ook anderen op om meer impactvolle acties te ondernemen om emissies te verlagen en duurzamer te werken.”

In de verschuiving naar CO2-neutraliteit heeft Schneider Electric verschillende acties opgezet om ervoor te zorgen dat gemeenschappen niet negatief beïnvloed worden tijdens de transitie. Zo levert het Access to Energy programma elektriciteit aan 80 miljoen mensen in 2030. Daarnaast leidt het programma tegen 2025 meer dan een miljoen kansarme mensen op.

Het bedrijf ondersteunt bovendien inclusieve startups die actief bijdragen aan SDG7 (schone en betaalbare energie) via investeringen in aandelen. Schneider Electric verwacht dat hiermee het aantal huishoudens en kleine en middelgrote ondernemingen wordt vergroot die zijn aangesloten op het elektriciteitsnet in afgelegen gebieden (Afrika, India en Zuidoost-Azië) en dat het aantal huishoudens met energiearmoede in Europa wordt verminderd.

“Toegang tot energie is een fundamenteel mensenrecht, maar het is ook cruciaal dat we ons bewust zijn van de effecten van energieverbruik op het milieu,” zegt Tricoire. “We moeten manieren vinden om energiearme bevolking toegang tot energie te geven en hen in staat te stellen zich op een duurzame manier te ontwikkelen.”

Samenwerken voor CO2-neutraliteit

De afgelopen 15 jaar heeft Schneider Electric zich ingezet om zichzelf en zijn klanten CO2-arm te maken door een innovatief aanbod en een duurzame strategie. Door het succes van deze initiatieven kan het bedrijf zijn CO2-neutrale doelstelling versnellen naar 2025 en toewerken naar een netto-nul supply chain tegen 2050.

“CO2-neutraliteit in de supply chain te realiseren, is een uitdagende onderneming die bedrijven verplicht modellen te ontwikkelen en vraagt om een goede samenwerking met leveranciers, partners en klanten”, zegt Gilles Vermot Desroches, Chief Officer Sustainability bij Schneider Electric. “Klimaatverandering kan alleen worden overwonnen door innovatie en samenwerking en Schneider Electric zal het voortouw blijven nemen met producten en diensten die bijdragen aan het bereiken van betekenisvolle vooruitgang in lijn met de Sustainable Development Goals van de VN.”

Schneider Electric levert producten, oplossingen en diensten die bedrijven in alle fases van het duurzaamheidsproces kunnen gebruiken. Het interne Smart Factory-programma van het bedrijf past bijvoorbeeld de EcoStruxure™-oplossingen van Schneider toe in zijn wereldwijde supply chain. Het programma toont aan dat EcoStruxure een van de beste in zijn klasse is om operationele en energie-efficiëntie te stimuleren, terwijl Schneider’s Energy & Sustainability Services (ESS) klanten helpt hun CO2-uitstoot te kwantificeren om de voortgang te volgen. De onlangs gelanceerde Schneider Electric Exchange van het bedrijf biedt ook een crowdsourcingplatform voor nieuwe innovatieve ideeën om uitdagingen in het energie-ecosysteem aan te pakken.

Schneider Electric versterkt zijn bijdrage aan SDG17 door toe te treden tot het Business Ambition for 1.5°C initiatief en de Global Compact LEAD group.