Schneider Electric, leider in de digitale transformatie van energiebeheer en automatisering, is door TIME Magazine en Statista uitgeroepen tot ‘’s werelds meest duurzame bedrijf van 2025’. Het is het tweede jaar op rij dat Schneider Electric bovenaan de ranglijst staat van 500 van ’s werelds meest duurzame bedrijven.

Deze erkenning benadrukt Schneider Electric’s vooruitgang op het gebied van duurzaamheid en de inzet om klanten te helpen energie te besparen en emissies te verminderen. Het bedrijf streeft naar 25% CO₂-reductie in de waardeketen tegen 2030 en net-zero uitstoot in 2050. Het door SBTi gevalideerde Net Zero-traject van het bedrijf en het Schneider Sustainability Impact 2021-2025 (SSI)-programma dienen daarbij als routekaart voor duurzame impact.

“We zijn enorm vereerd dat we voor het tweede jaar op rij zijn uitgeroepen tot ’s werelds meest duurzame bedrijf”, aldus Olivier Blum, CEO van Schneider Electric. “Als technologiebedrijf is het ons doel om een betrouwbare partner te zijn voor onze klanten en hen efficiëntie en duurzaamheid te bieden. Bij Schneider staat duurzaamheid centraal in alles wat we doen. We streven ernaar een Impact Company te zijn, waarbij prestaties de basis vormen. Ons doel motiveert ons om ons volledige ecosysteem te betrekken, onze missie positioneert ons als onderdeel van de oplossing, en onze cultuur maakt ons uniek. Dankzij deze holistische aanpak draagt elk onderdeel van onze organisatie en waardeketen bij aan een duurzamere wereld.”

De ranglijst beoordeelt 5.700 bedrijven op 20 prestatie-indicatoren en selecteert uiteindelijk de 500 meest duurzame bedrijven wereldwijd. Hierbij wordt onder meer gekeken naar emissies (Scope 1 en 2), energieverbruik, inzet van hernieuwbare energie, rapportagepraktijken en externe duurzaamheidsbeoordelingen.

TIME nam Schneider Electric ook op in de “2025 TIME100 Most Influential Companies” en kende het bedrijf de allereerste “Impact in Sustainability Award” toe, vanwege zijn bijdrage aan de duurzaamheidsinspanningen van 40% van de Fortune 500-bedrijven.

Daarnaast werd Schneider Electric door Corporate Knights uitgeroepen tot ’s werelds meest duurzame onderneming van 2025 en is het het enige bedrijf dat twee keer bovenaan de Global 100-lijst heeft gestaan. Ook werd het erkend als de meest duurzame onderneming van zowel Frankrijk als Europa.