Schneider Electric is een samenwerking aangegaan met GR3N. Dit is een toonaangevend chemisch recyclingsbedrijf voor polyethyleentereftalaat (PET). Samen hebben ze het plan om het eerste open automatiseringssysteem te ontwikkelen voor de geavanceerde plastic-recyclingindustrie.

De helft van al het plastic afval belandt op stortplaatsen, en slechts 9% wordt gerecycled. Daarom heeft GR3N MADE ontwikkeld, een microgolfondersteund proces voor het recyclen van plastic. Dit nieuwe proces breekt PET af in zijn chemische bouwstenen die opnieuw gecombineerd kunnen worden om nieuwe PET-pellets te maken met dezelfde kwaliteit als zuivere pellets voor verpakking en textiel. De technologie is gebaseerd op alkalische hydrolyse en kan een grotere hoeveelheid onzuiverheden aan.

Afgelopen maart demonstreerde GR3N met succes MADE en de mogelijkheden van de open automatiseringstechnologie van Schneider Electric, EcoStruxure Automation Expert, in Italië. De MADE-fabriek is ontworpen om de verwachte technologieën in te passen die zullen worden ingezet in de eerste fabriek op industriële schaal, die in Spanje geïnstalleerd zal worden en meer dan 40.000 ton PET-afval per jaar kan verwerken. Het recyclingproces van GR3N is modulair, wat betekent dat MADE de eerste plastic recyclingfabriek is die gebruikmaakt van Universal Automations’ gedeelde automatiserings-runtime op basis van de IEC 61499-norm.

Het softwaregedefinieerde automatiseringssysteem koppelt hardware los van software, waardoor apparaten in verschillende lagen met elkaar verbonden kunnen worden, ongeacht de fabrikant. Het is de digitale ruggengraat van industriële activiteiten en biedt de basis voor weloverwogen beslissingen. Dankzij deze aanpak kan MADE een demonstratie zijn van een nieuwe generatie automatiseringssystemen, waarbij de integratie van OT en IT geavanceerde mogelijkheden biedt voor operationeel beheer en data-analyse.

“Dankzij software-gedefinieerde automatisering en het onafhankelijk zijn van hardware, hebben we de risico’s van onze activiteiten kunnen beperken en de grenzen van onze technologie kunnen verleggen”, zegt Fabio Silvestri, Head of Marketing and Business Development bij GR3N. “We zijn in staat geweest om onze systemen snel te herconfigureren wanneer we mogelijkheden zagen om de efficiëntie te verbeteren. Tegelijkertijd konden we problemen met de toeleveringsketen vermijden dankzij de hardware-onafhankelijke aard van het systeem. Dit is wat er nodig is om geavanceerde plastic recycling op grote schaal te realiseren.”

EcoStruxure Automation Expert is modulair en kan op verschillende manieren worden toegepast. Zo kon GR3N de juiste technologie kiezen voor de demonstratiefabriek en deze op andere locaties gebruiken. Het biedt de volgende voordelen:

Industriële schaalbaarheid – Het vermindert het risico van investeren in de technologie van GR3N tijdens de opschaling naar een industriële fabriek, terwijl het intellectuele eigendom wordt beschermd.

Designflexibiliteit – GR3N’s systeem stelt hen in staat de beste oplossing te ontwerpen zonder te worden tegengehouden door vendor lock-in of problemen met de toeleveringsketen.

Vermindering van engineeringstijd en snellere toegang tot de markt – Modulaire besturingssoftware met digitale continuïteit gedurende de hele levenscyclus van de installatie vermindert menselijke fouten in de ontwikkelingsfase met 40%.

Controle-simplificatie – Door de onafhankelijkheid van leveranciers, kunnen besturingselementen worden gedistribueerd of gecentraliseerd, afhankelijk van de behoefte.

Nieuwe mogelijkheden – OT/IT-integratie biedt nieuwe mogelijkheden voor efficiëntie en optimalisatie in de hele waardeketen, dankzij een naadloze integratie van geavanceerde data-analysetechnieken.

Lagere kosten – De software-gedefinieerde benadering van automatisering verlaagt de engineeringkosten naar verwachting met 30%.

Next-gen workforce – Het trekt de volgende generatie werknemers aan met een systeem dat vergelijkbaar is met IT.

De wereldwijde vraag naar plastic zal tegen 2060 naar verwachting verdrievoudigen, waarbij de prognose is dat de oceaan dan meer plastic zal bevatten dan vissen*****. Om de vervuiling in te dammen en in 2050 net zero bereiken, moeten we onze manier van consumeren veranderen.De samenwerking tussen GR3N en Schneider Electric, die begon met de ondertekening van een Memorandum of Understanding, zal de uitbreiding van het chemische recyclingbedrijf naar nieuwe locaties op een snelle en kosteneffectieve manier mogelijk maken. De oplossing is naar verwachting inzetbaar op industriële schaal in 2027, met de bouw van een 35-40kta fabriek gericht op voorbehandling, depolymerisatie en repolymerisatie.

“Elk jaar produceren mensen ongeveer 460 miljoen ton plastic. 70% daarvan belandt op stortplaatsen of wordt verkeerd beheerd,” aldus Christophe de Maistre, President of Energy & Chemicals bij Schneider Electric. “Om plasticvervuiling tegen te gaan, zijn er bepaalde niet-onderhandelbare zaken. We moeten de productcyclus integreren, engineering-processen standaardiseren, schaalbare software-gedefinieerde automatiseringsoplossingen toepassen, silo’s doorbreken en fungeren als toegangspoort tot geavanceerde analyses. Dit project met GR3N laat zien hoe een oplossing flexibeler, schaalbaarder en efficiënter kan. Het laat ook zien hoe een oplossing kan doorgroeien naar industriële schaal.”