Dow heeft vandaag een aandelenbelang aangekondigd in Xycle, een in Rotterdam gevestigde pionier op het gebied van geavanceerde (ook bekend als chemische) recyclingtechnologie, samen met investeerders ING, Invest-NL, Polestar Capital en Vopak. Dit markeert een belangrijke mijlpaal in Dow’s voortdurende inzet om plastic afval om te zetten in hoogwaardige materialen en een circulaire economie voor kunststoffen te versnellen door de toegang tot circulaire grondstoffen verder te vergroten en te diversifiëren.

De gezamenlijke fondsen, bestaande uit zowel aandeleninvesteringen als preferente schulden, zullen de bouw ondersteunen van Xycle’s eerste commerciële geavanceerde recyclingfabriek, strategisch gelegen in de haven van Rotterdam. De faciliteit wordt naar verwachting volledig operationeel in Q4 2026, met een geschatte verwerkingscapaciteit van 21 kiloton plastic afval per jaar (kta). Dow zal een afnemer zijn van de geproduceerde circulaire grondstoffen en deze gebruiken om nieuwe circulaire kunststoffen te vervaardigen, die zeer gewild zijn bij wereldwijde klanten en merken.

Xycle’s geavanceerde recyclingtechnologie maakt gebruik van laagtemperatuur pyrolyse om moeilijk recycleerbaar plastic afval efficiënt af te breken tot pyrolyseolie, waardoor de vloeibare hoeveelheid toeneemt die kan worden gebruikt als grondstof voor krakers in de productie van nieuw plastic. Deze circulaire grondstof kan worden gebruikt om kunststoffen te maken met dezelfde eigenschappen en kwaliteiten als nieuw geproduceerd plastic voor hoogwaardige toepassingen, zoals voedselverpakkingen, medische en auto-onderdelen.

We zijn verheugd om deze strategische investering in Xycle aan te kondigen, wat een volgende belangrijke stap is in onze doelstelling om afval te transformeren,” aldus Stephanie Kalil, commercieel vice-president, Dow Packaging & Specialty Plastics EMEA. “De prestaties en efficiëntie van Xycle’s technologie vullen ons steeds diverser wereldwijd portfolio van recyclingoplossingen perfect aan. We geloven dat de sterke financiële steun en geloofwaardigheid van onze consortiumpartners de kracht van deze opportuniteit aantoont om geavanceerde recyclingtechnologieën op te schalen; om de uitdaging van plastic afval aan te pakken en te voldoen aan de groeiende vraag van klanten naar circulaire producten.”

De modulaire lay-out van Xycle’s faciliteiten maakt het mogelijk om de productie op- of af te schalen afhankelijk van de vraag, wat zowel flexibiliteit als efficiëntie in productie garandeert. In de toekomst is Xycle van plan om wereldwijd meer geavanceerde recyclingfaciliteiten te ontwikkelen, waarbij grotere reactoren worden gebruikt om de capaciteit per fabriek te verhogen tot 100 kta per jaar.

Arnd Thomas, chief executive officer, Xycle Holding, merkte op: “De investering van Dow – samen met onze andere partners – in Xycle’s eerste commerciële faciliteit betekent een belangrijke stap in de ontwikkeling en uitbreiding van onze innovatieve pyrolyse-gebaseerde technologie, die heeft aangetoond de beste opbrengst voor kraker grondstoffen te leveren. Door nauw samen te werken met Dow kunnen we hun expertise benutten in het ontwikkelen van hoogwaardige circulaire materialen, waardoor we onze unieke technologie kunnen opschalen en de overgang naar een circulaire economie voor kunststoffen kunnen versnellen.”

De investering van Dow in Xycle maakt deel uit van een breed portfolio van technologieën om plastic afval en andere vormen van alternatieve grondstoffen om te zetten in 3 miljoen metrische ton circulaire en hernieuwbare oplossingen per jaar. Gezien als een complementair proces aan de mechanische recyclingoplossingen die Dow versnelt, kan door het geavanceerde recyclingproces van Xycle een breed gamma aan plastic afval terug worden omgezet in circulaire materialen van virgin-kwaliteit. De technologie van Xycle kan gemengd plastic afval verwerken dat momenteel niet mechanisch kan worden gerecycled en daardoor op stortplaatsen of in verbrandingsovens terechtkomt.

Dow en Xycle delen een toewijding aan het bevorderen van innovatieve recyclingoplossingen die een circulaire economie voor kunststoffen creëren. Deze investering is een voorbeeld van hoe Dow samenwerkt met deskundige partners om ecosystemen te bouwen die afval verzamelen, hergebruiken of recyclen om te voldoen aan de groeiende vraag van klanten