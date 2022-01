Schneider Electric onthult eerste schakelmateriaal voor thuis, gemaakt van gerecycled oceaanplastic

Schneider Electric onthulde op CES het eerste schakelmateriaal voor thuis gemaakt van oceaanplastic. Het Merten Ocean Plastic-schakelmateriaal is gemaakt van gerecycled oceaanmateriaal en wordt geleverd in duurzame verpakkingen. Zo wordt niet-recyclebaar materiaal geëlimineerd en komen klanten een stap dichter bij het bereiken van hun duurzaamheidsdoelstellingen. Schneider Electric biedt als eerste bedrijf in de sector Home Energy-oplossingen aan die gemaakt zijn van geüpcycled oceaanplastic. Dit ondersteunt de visie van een daadwerkelijk functionerende circulaire economie.

Een nieuw leven voor netten uit de oceaan

Het Merten-assortiment van Schneider Electric kent een strak en tijdloos design. Het assortiment wordt nu uitgebreid met het Merten Ocean Plastic-assortiment is gemaakt van polyamide visnetten verzameld vanuit de Indische Oceaan en de Arabische Zee. Klanten van Schneider Electric in Nederland kunnen in de loop van het jaar ook bijdragen aan het terugdringen van oceaanvervuiling door te kiezen voor duurzame producten – waaronder schakelaars, stopcontacten en afdekramen – zonder in te leveren op stijl.

Het Merten Ocean Plastics-assortiment is door CES beloond met een Innovation Award in de categorie Duurzaamheid. Het Merten-assortiment is ook het eerste in de industrie dat de internationale Cradle to Cradle Silver-certificering heeft ontvangen voor verantwoord productontwerp en ontwikkelingen richting een continue circulaire economie.

Achtergelaten of verloren vismateriaal maakt ongeveer 10% uit van het plastic afval in onze oceanen. De nieuwe Merten Ocean Plastic modellen dragen bij aan het verminderen van de 640.000 ton visnetten die elk jaar in de oceaan wordt achtergelaten en vormen de eerste stap in de verduurzaming van deze reeks producten.

Duurzame samenwerking met DSM

Om oude visnetten om te zetten in hoogwaardig technisch kunststof dat kan worden gebruikt in elektrische apparaten ging Schneider Electric een samenwerking aan met DSM, wereldleider op het gebied van gezondheid, voeding en biowetenschappen.

DSM werkt samen met verschillende lokale gemeenschappen in India om afgedankte visnetten in te zamelen, wat een aanzienlijk voordeel oplevert voor de lokale economie en het milieu.

Deze visnetten worden vervolgens versneden, schoongemaakt, samengeperst en geïnspecteerd op kwaliteit voordat ze naar DSM worden gestuurd om te verwerken tot Akulon Repurposed compound. De CO2-voetafdruk van dit materiaal is 82% lager dan die van het traditionele Nylon 6 dat in soortgelijke producten wordt gebruikt, wat zorgt voor een vermindering van de potentiële impact op de opwarming van de aarde, de verzuring van de lucht en de vorming van ozon tijdens het fabricageproces.

Het definitieve materiaal bevat bovendien 15% glasvezel om producten sterker en duurzamer te maken zodat het aan de noodzakelijke veiligheidsvereisten en normen van de industrie voldoet.

100% recyclebare verpakking

Ook heeft Schneider Electric de productverpakkingen vernieuwd; alle plastic voor eenmalig gebruik en niet-recyclebare materialen worden van het verpakkingsproces uitgesloten.

Technologie kan ons helpen intelligentere energieoplossingen te maken om onze CO2-voetafdruk te verkleinen. Maar dat betekent weinig wanneer het om een plastic apparaat voor eenmalig gebruik gaat, verpakt in niet-afbreekbaar materiaal. Door dit vanuit de kern aan te pakken zet de Merten System M-reeks een stap in de richting van toekomstige 100% recyclebare verpakkingen bij Schneider Electric.

YiFu Qi, Executive Vice-President van Global Home and Distribution bij Schneider Electric, zegt: “De uitdaging om de wereld te verlossen van onze verslaving aan plastic afval lijkt misschien onmogelijk. Maar verandering is mogelijk – en het begint thuis. De samenwerking tussen DSM en Schneider Electric is een wereldprimeur en een game-changer voor de markt. We hopen de weg vrij te maken voor nog meer duurzame innovaties in de sector van de elektrische oplossingen en nog jarenlang inspiratie en innovatie te stimuleren. Het Merten Ocean Plastic assortiment van gerecycled oceaanmateriaal is slechts de eerste van vele duurzame oplossingen van Schneider Electric, nu we onze klanten helpen hun wereldwijde net-nul doelstellingen te bereiken. De toekomst van productie in de sector van de elektrische oplossingen moet groen zijn. Vanaf het begin de juiste materialen toepassen staat centraal bij het creëren van een circulaire economie in deze industrie.”

Helen Mets, Executive Vice-President Materials bij DSM, voegt hieraan toe: “Om de wereldwijde uitdaging van oceaanplastic aan te pakken, zal de volledige industrie een stap moeten zetten en innovatieve oplossingen moeten vinden om een circulaire transformatie te bewerkstelligen. Door onze samenwerking met Schneider Electric willen we een kleine stap zetten in de richting van het behoud van een gezonder zeeleven, stranden zonder zwerfvuil en schonere oceanen. Het initiatief ondersteunt ook de lokale bestaansmiddelen en creëert banen – en dat alles terwijl we de milieubewuste huiseigenaren toegang geven tot veilige en stijlvolle stopcontacten. Samen kunnen we vraag creëren naar hergebruikte kunststoffen en afgedankte recycleerbare materialen een nieuw leven geven”.