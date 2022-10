DSM, een wereldwijd ‘purpose-led’ bedrijf op het gebied van gezondheid, voeding en bioscience, en Schneider Electric, de leider in de digitale transformatie van energiebeheer en automatisering, hebben in de afgelopen paar jaar nauw samengewerkt om oude visnetten om te zetten in hoogwaardig technische kunststof dat kan worden gebruikt in elektrische apparaten. Elk jaar wordt ongeveer 640.000 ton visnetten achtergelaten in de oceanen waarbij talloze zeedieren sterven en kostbare koraalriffen worden beschadigd.

DSM werkt samen met verschillende lokale gemeenschappen in India om afgedankte visnetten in te zamelen, wat een aanzienlijk voordeel oplevert voor de lokale economie en het milieu. Deze visnetten worden vervolgens versneden, schoongemaakt, samengeperst en geïnspecteerd op kwaliteit voordat ze naar DSM worden gestuurd om te verwerken tot Akulon® Repurposed compound. De CO2-voetafdruk van dit materiaal is 82% lager dan die van het traditionele Nylon 6 dat in soortgelijke producten wordt gebruikt, wat zorgt voor een vermindering van de potentiële impact op de opwarming van de aarde, verzuring van de lucht en vorming van ozon tijdens het fabricageproces. De oplossing wordt in een reeks van Merten schakelmateriaal van Schneider gebruikt welke toegepast kan worden in woningen en bedrijven.

Bert Havenith Director Sustainability bij DSM Engineering Materials: “Om de wereldwijde uitdaging van plastic in de oceaan aan te pakken, moet onze hele industrie opstaan ​​​​en innovatieve oplossingen vinden om een ​​circulaire transformatie te stimuleren. Door onze samenwerking met Schneider Electric willen we een kleine stap te zetten in de richting van het behoud van een gezonder zeeleven, zwerfvuilvrije stranden en schonere oceanen – en dit alles terwijl het de milieubewuste huiseigenaren en bewoners toegang geeft tot veilig en stijlvol schakelmateriaal. Samen kunnen we vraag creëren naar gerecyclede kunststoffen en een tweede thuis helpen vinden voor afgedankte materialen.”

“Deze samenwerking is onderdeel van onze missie om onze CO2-uitstoot reductie te versnellen,” aldus Pim Loef, Sustainability leader voor België en Nederland. “Samen met DSM kunnen we een bijdrage leveren om een onderdeel van de crisis rond de vervuiling van de oceaan aanpakken. Door afgedankte materialen te recyclen voor een groot aantal hoogwaardige elektrische toepassingen, zoals schakelmateriaal, connectoren en verlichting zorgen we ervoor dat plastic niet wordt weggegooid, maar een permanent thuis vindt.”