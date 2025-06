Schneider Electric, leider in de digitale transformatie van energiemanagement en automatisering, heeft een belangrijke stap gezet in haar missie voor een duurzame toekomst. Het bedrijf heeft gedetailleerde milieudata van maar liefst 21.000 producten aangeleverd aan 2BA, hét dataportaal voor de installatiebranche in Nederland. Deze data is onderdeel van het wereldwijde Environmental Data Program van Schneider Electric.

De beschikbaarstelling van deze productgebonden milieudata via 2BA biedt installateurs, adviseurs, en andere ketenpartners directe en eenvoudige toegang tot cruciale informatie. Dit stelt hen in staat om keuzes te maken in hun projecten en draagt bij aan het realiseren van de Environment, Social & Governance (ESG) doelstellingen. De data omvat de CO2e A1-A3 informatie, welke onderdeel van een totale Environmental Product Declaration (EPD).

Pim Loef, Duurzaamheidsmanager bij Schneider Electric Nederland, benadrukt het belang van deze ontwikkeling: “Duurzaamheid zit in het DNA van Schneider Electric. We hebben meer dan 15 jaar milieudata van onze producten beschikbaar en we zijn blij dat we dit nu via 2BA kunnen delen. Via ons Environmental Data Program maken we deze data breed beschikbaar. Dit bevestigt onze commitment aan transparantie en milieubewustzijn in de hele keten.”

Het Environmental Data Program

Het Environmental Data Program van Schneider Electric is een wereldwijd initiatief gericht op het verschaffen van transparantie over de milieu-impact van haar producten gedurende hun levenscyclus. Dit programma onderstreept de toewijding van het bedrijf aan duurzaamheid en het ondersteunen van klanten en partners bij het verminderen van hun ecologische voetafdruk.

Impact op de sector

De integratie van deze omvangrijke dataset in 2BA betekent een significante vooruitgang voor de Nederlandse installatie- en bouwsector. Het stelt professionals in staat om de milieuprestaties van componenten en systemen beter te beoordelen.

Schneider Electric blijft investeren in initiatieven die bijdragen aan een duurzamere industrie en toekomst voor iedereen.