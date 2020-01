Finalisten Circular Awards 2020 bekend

Ondertussen wordt er in 🇲🇼 Kenia heel hard gewerkt aan de voorbereidingen van het seminar voor schoolhoofden. Volg alle belevenissen van onze avontuurlijke professionals via onze website of dit blog: ✅ pindat.com/reisblog/benny… #mvo #kenia #dean #onafhankelijk #onderwijs pic.twitter.com/1f0mFMoOHe

Onlangs hebben wij onze oude #banners laten #recyclen tot nieuwe EGM-poefen. Een leuk, herkenbaar en dagelijks bruikbaar product dat past binnen onze #duurzaamheidsambitie. Met dank aan Bannerbag.nl #EGM #duurzaam #circulair #MVO #poef #hergebruik #architectuur pic.twitter.com/R47g1TTVyi

Einde #MVO Manager? Evalueert de functie naar Chief Transformation Officer (CTO)? Als het aan @wendelinebesier ligt wel! @AndreNijhof @Lucas_Simons p-plus.nl/nl/nieuws/Chie… pic.twitter.com/EqDIKvUXiM

#FBONL is de komende dagen op fieldtrip met #KNVBExpertise. Met collega’s van BVO's, #eredivisie en #KKD worden de Spaanse La Liga clubs #RealSociedad #AthleticClub en #SDEibar in Nrd-Spanje bezocht. fbo.nl/2020/01/29/fbo… #fanengagement #fieldtrip #innovation, #MVO #partnership pic.twitter.com/VMYRr4hBI8

Na al meerdere keren samen gewerkt te hebben is @Simonisverf nu dan ook echt partner van stichting ANDERS. Een groot welkom, wij hopen ook in de toekomst op nog vele mooie samenwerkingen! Geven maakt rijk. #welkom #mvo #stichtinganders #gevenmaaktrijk pic.twitter.com/DLoMeeYfI5

Copiatek bedankt het Fons Vitae Lyceum want ook zij gaan afgeschreven ICT doneren. #onderwijs #leergeld #hergebruik #ict #circulair #sociaalondernemen #mvo lnkd.in/gAX-BWS

Ook Stichting Swalm en Roer juicht hergebruik van afgeschreven ICT toe. Copiatek bedankt hun voor de donatie. #onderwijs #leergeld #ict #duurzaam #mvo #circulair lnkd.in/g8wJmPH

Save the date: 2 April Sittard-Geleense Beursvloer! Meld jouw vraag als non-profit organisatie of je aanbod als MVO partner nu aan: sittardgeleenseuitdaging.nl/d… #MVO #SGU #SittardGeleen #WestelijkeMijnstreek #Beursvloer pic.twitter.com/aapoSN61AC

@MVO_NL @Metro ^Joseph: Zinnig initiatief! Bij een goede overweging, kan #MVO eveneens als marketing/brandingsstrategie worden ingezet. Een voorbeeld uit #Clinic: bit.ly/37DfBNJ

Volgens @Metro is maatschappelijk verantwoord ondernemen in opmars. Dat wisten wij allang natuurlijk. Wat ons betreft wél een nieuwe oproep aan ondernemers om aan de slag te gaan: buff.ly/2tYFiJV #mvo #nieuweeconomie

#utrecht mooie match gemaakt voor de @MaculaV zij mogen vergaderen bij @inspearitNL creative valley Stationsplein #mvo

Of het nu om 1 school gaat en of een hele groep Copiatek maakt geen onderscheid. Wij bedanken de Christelijke Basisschool Lingelaar want ook zij gaan afgeschreven ICT doneren. #onderwijs #leergeld #ict #hergebruik #circulair #duurzaam #mvo #sociaalon…lnkd.in/g5vhkuu

Sinds deze week is ook de @SA_ned Service Apotheek in Zwijndrecht partner. Bij nood kunnen zij advies geven en medicatie verstrekken. Fijn om jullie erbij te hebben in ons netwerk! #welkom #partner #mvo pic.twitter.com/MNCy1ShefG

@Rabobank haalt meer dan 300000€ overheidssubsidie op voor een uitermate slecht diversiteits programma. Schone schijn. Matig begeleidde statushouders, laten werken als onderbetaalde arbeidskrachten. #nieuwverdienmodel #graaiers #mvo #fake @FTM_nl @XPOmedia @ADnl @volkskrant