Schijvens opnieuw leader bij Fair Wear Foundation

Schijvens is sinds 2010 aangesloten bij Fair Wear Foundation en wordt jaarlijks beoordeeld op haar inspanningen en prestaties met betrekking tot de sociale arbeidsomstandigheden in de kledingfabrieken waar Schijvens mee samenwerkt. Wederom heeft Schijvens haar status als leader brand binnen Fair Wear Foundation behouden.

Dit jaar is Schijvens gestegen van 86 punten naar 89 punten en 100% van onze productielocaties geaudit. In samenwerking met onze partners wordt er continue gewerkt aan het verbeteren van de arbeidsomstandigheden voor de werknemers op het gebied van onder andere veiligheid, werktijden en lonen. Deze score is mede behaald door onze inzet met betrekking tot implementatie van leefbaar loon bij onze productielocaties, verbeteren van bewustzijn bij fabrieksmedewerkers door middel van trainingen op gebied van arbeidsrechten en door onze waardevolle partnerships, die Schijvens natuurlijk blijft steunen in deze onzekere en moeilijke tijd in verband met Covid-19 crisis. Schijvens onderhoudt nauw contact over de status bij de fabrieken en waar nodig proberen wij support te bieden, zodat we hopelijk onze samenwerking met al haar suppliers ook in de toekomst voort kunnen zetten. Het bedrijf hoopt begin volgend jaar weer samen te kunnen komen in goede gezondheid met de vaste supplier groep voor de jaarlijkse leveranciersmeeting, waar iedereen altijd erg naar uit kijkt.

De grootste focus ligt op de implementatie van leefbaar loon. Inmiddels krijgen alle werknemers in onze fabriek in Turkije als ook bij de belangrijkste supplier in Pakistan een leefbaar loon. Bij het vaststellen van het leefbaar loon zijn alle werknemers bij deze fabrieken betrokken bij het proces en het bepalen van het loon, wat natuurlijk erg belangrijk en waardevol is. Door middel van een extra toeslag is in onze kostprijs ook het leefbaar loon verwerkt en wordt het mogelijk gemaakt om salarissen te verhogen waarbij werknemers voldoende verdienen om van te leven. Schijvens probeert stapje voor stapje haar living wage tool naar alle suppliers uit te rollen en momenteel loopt het project in China en India. Naast leefbaar loon blijft het bedrijf natuurlijk ook hard werken aan andere onderwerpen, zoals overwerk, intimidatie & discriminatie en natuurlijk waarborging van lonen in tijden van crisis.

Bekijk de volledige brand performance check hier