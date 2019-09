Scandinavische skincare gigant Urtekram gaat strijd aan met plastic soep

Morgen is het zover: de Plastic Soup Foundation organiseert opnieuw de jaarlijkse World Cleanup Day. Over de hele wereld komt iedereen in actie voor de strijd tegen het snelgroeiende aantal plastic afval in onze oceanen. Nu zijn de bedrijven aan de beurt: er moet minder plastic geproduceerd worden. Het Deense Urtekram is vastberaden om haar verantwoordelijkheid te nemen door middel van een anti-microbead beleid en plantaardige verpakkingen van suikerrietafval.

Geproduceerd met natuurlijke ingrediënten

Sinds de oprichting in 1972 ontwikkelt en produceert het Deense Urtekram uitsluitend biologische producten — een gewaagde keuze in een tijd dat de biologische markt nog in de kinderschoenen stond. Het was een vanzelfsprekende keuze voor het bedrijf, dat de consument na wil laten denken over een milieuvriendelijke manier van consumeren. Nu pakken ze de grootste milieucrisis aan: de plastic soep. Beelden van zwervende boodschappentasjes, voedselverpakkingen en rietjes die drijven in oceanen over de hele wereld staat in het collectieve geheugen gegrift. Minder waarneembaar zijn de kleine plastic deeltjes die in de plastic soep drijven. Deze stukjes, genaamd microbeads, zijn vaak zo klein dat zij niet met het blote oog zijn te waarnemen.

Milieuvriendelijk scrubben

Microbeads zijn kleine stukjes plastic die vaak verscholen gaan in onze cosmetica en lichaamsverzorging. Deze deeltjes belanden vervolgens via onze gootsteen in de riolering en vervuilen de oceanen. Veel gezicht- en lichaamscrubs worden gemaakt met microbeads — kleine plastic bolletjes die je huid ontdoen van dode huidcellen. Urtekram toont aan dat natuurlijke scrubdeeltjes net zo effectief zijn als hun plastic tegenhangers. Door gebruik te maken van ingrediënten zoals Himalaya zout, kan de huid ook op een natuurlijke en milieuvriendelijke manier worden gereinigd. De lichaamsverzorging van Urtekram wordt ontwikkeld en geproduceerd in Denemarken, van ingrediënten met uitsluitend een natuurlijke herkomst. Hierdoor krijgen microbeads geen kans.

Zero Plastic certificering

De Plastic Soup Foundation, één van de belangrijkste organisaties in de strijd tegen plastic afval, ontwikkelde een keurmerk om microbeads in cosmetica en huidverzorgingsproducten aan te pakken: Zero Plastic Inside. De organisatie controleert ieder product binnen het assortiment van de procent, waarna zij de Zero Plastic Inside-certificering krijgen. Slechts 69 merken, waaronder Urtekram, zijn momenteel gecertificeerd Zero Plastic.

Plantaardige verpakking

Eerder kondigde Urtekram al aan om haar plastic verpakkingen te vervangen met een plantaardig alternatief op basis van suikerrietafval. Eind 2019 moet 85% van alle producten in de plastic-vrije verpakking worden verkocht. Alle productlijnen zullen in een geleidelijk proces in deze vernieuwde flessen en tubes verschijnen.