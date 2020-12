Scale-up Red je Pakketje haalt € 12,5 miljoen op voor bouw grootste elektrische bezorgnetwerk van Nederland

Red je Pakketje (RJP) kondigt trots aan dat het bedrijf een innovatieve financiering van € 12,5 miljoen heeft opgehaald. De marktleider in ‘same day delivery’ – vandaag besteld vanavond in huis – kan met dit bedrag zijn droom voor een landelijke volledig CO2-vrij bezorgnetwerk mogelijk maken. Hiermee zal het jonge bedrijf de eerste ter wereld zijn die in een heel land volledig CO2-vrij pakketten bezorgt.

Tot 500 elektrische bezorgbussen

RJP kondigde in september 2019 aan binnen drie jaar volledig CO2-vrij te willen bezorgen. Met deze financiering komt dit doel binnen handbereik. In eerste instantie start RJP met 210 Nissan E-NV200 bezorgbussen, waarvan de eerste bussen al in januari 2021 de weg op gaan.

Met de 210 bezorgbussen kan RJP naar verwachting ruim 70 procent van zijn pakketten elektrisch bezorgen. De komende jaren volgen tot 300 extra EV-voertuigen, om de voortdurende groei van pakketten volledig uitstootvrij te kunnen leveren.

RJP CEO Sam Rohn: “Vandaag is het exact twee jaar geleden dat we ons voornamen om de wereld te laten zien dat het mogelijk is om op grote schaal CO2-vrij te bezorgen, óók buiten de binnenstad. We hebben nu een mooie onderneming gebouwd die voorloopt in kwaliteit en techniek. Met de overgang naar EV bezorging komt in 2021 onze droom uit. En werken we versneld naar een gezondere lucht voor ons allemaal.”

Partnerships in financiering

De grootste hobbel om een bezorgvloot groen te maken is de veel hogere aanschafkosten, die over lange tijd moeten worden terugverdiend. RJP is hiervoor bijgestaan door Basecore Capital Limited, een in Londen gevestigde specialist in ‘Green Technology-financieringen’. Basecore Capital heeft de financieringsstructuur ontwikkeld, samengesteld en geïmplementeerd. De uiteindelijke financiering is een combinatie van Equity en vreemd vermogen. Het vreemd vermogen is afkomstig van de Nederlandse Scale-up Beequip.

Rohn: “Basecore Capital hielp ons om de hele financiële structuur uit te denken en op te zetten. Tegelijkertijd vonden ze investeerders die in ons plan geloven. Beequip was direct enthousiast over ons doel om niet alleen als eerste in heel Nederland CO2-vrij te bezorgen, maar om ook aan te tonen dat het nu goed mogelijk is om op grote schaal geheel over te stappen op CO2-vrije bezorging. We zijn dan ook enorm dankbaar en blij met de hulp en het vertrouwen dat we van hen beiden kregen.”

Laadinfrastructuur

Een flexibele en schaalbare laadinfrastructuur is onmisbaar in dit complexe project. Om dit mogelijk te maken heeft RJP een grote samenwerking opgezet met Vattenfall en Van der Sijs, die hiervoor samen voor de groene vloot een van de grootste laadpleinen van Nederland aanleggen.

RJP COO Tijs van Driel: “We zijn ontzettend blij met partners als Vattenfall, Van der Sijs en Nissan Nederland. Mede dankzij hun vertrouwen, kennis en professionaliteit gaan we dit unieke netwerk tot een gigantisch succes maken. Onze droom is dat alle 12 duizend bezorgers in Nederland dit voorbeeld zullen volgen en op korte termijn volledig CO2-vrij bezorgen.”