Sinds 2022 voorziet Charge Point Operator (CPO) PowerGo de elektrische voertuigen van Hubbel van duurzame en slimme laadinfrastructuur. Vanuit verschillende ‘StadsHubs’ bezorgen de elektrische voertuigen van Hubbel 100% emissievrij, de stad in, de stad uit én de stad door. Bij de laadpalen van PowerGo worden de elektrische voertuigen van Hubbel opgeladen met 100% groene stroom.

Duurzaam laden en vervoeren

Het Haagse bedrijf Hubbel heeft als doel om stadslogistiek slimmer en groener te maken. In verschillende steden zorgen de StadsHubs voor slim en schoon transport, waarbij volledig elektrisch bezorgd wordt. In Rotterdam is de eerste StadsHub inmiddels voorzien van laadoplossingen. Bij de hub in Den Haag worden binnenkort zowel snellaadpalen (DC) als AC laadpalen geplaatst. Ook zal PowerGo in de toekomst in Utrecht en op andere nieuwe locaties van Hubbel de elektrische vloot voorzien van een duurzaam en slim laadplein.

Rinse van der Woude, Innovatiebaas van Hubbel: “PowerGo voorkomt laadarmoede voor Hubbel en onze klanten. De beschikbaarheid van voldoende en slim gebruik van laadinfra is essentieel voor de inzetbaarheid van de snelgroeiende vloot van elektrische voertuigen. PowerGo ontzorgt Hubbel volledig en past daarom goed bij ons DNA.”

PowerGo biedt een totaaloplossing die voor de locatie- of vlooteigenaar alle zorgen uit handen neemt. Ivo van Dam, Chief Technology Officer van PowerGo: ‘’Door een mix van laadpalen te plaatsen en gebruik te maken van smart charging software kan er op het gebied van tijd en geld zo efficiënt mogelijk worden opgeladen. Deze manier van fleet charging is een belangrijk onderdeel binnen PowerGo. Hierbij leveren we samen met Hubbel een belangrijke bijdrage aan de inzet van een duurzame en slimme stadslogistiek binnen verschillende Nederlandse steden.’’