Het Science Based Targets-initiatief (SBTi) heeft een eerste ontwerp van de herziene Corporate Net-Zero Standard gepubliceerd voor publieke consultatie.

Conceptnorm beoogt de decarbonisatie van bedrijven te versnellen door:

Hindernissen voor scope 3, of waardeketen, actie aan te pakken – de meest genoemde uitdaging door bedrijven

De focus te houden op emissiereductie en tegelijkertijd prikkels te onderzoeken om de opschaling van klimaatfinanciering en koolstofverwijdering te ondersteunen

Het voor bedrijven in opkomende economieën gemakkelijker te maken om doelen te stellen

Ambitie en actie te stimuleren via een nieuw model om voortgang ten opzichte van doelen te valideren en te erkennen

Het Science Based Targets-initiatief (SBTi) heeft vandaag een eerste concept van zijn herziene Corporate Net-Zero Standard gepubliceerd voor openbare consultatie.

De conceptnorm stelt een op wetenschap gebaseerd, innovatief en pragmatisch kader vast waarmee meer bedrijven wereldwijd zich kunnen aansluiten bij de 3.000 met netto-nuldoelen of die zich hebben gecommitteerd om deze te stellen. Het is gebaseerd op de nieuwste klimaatwetenschap, regelgeving en erkende normen en kaders, evenals feedback van bedrijven over wat ze nodig hebben om de collectieve ambitie van een netto-nultoekomst te bereiken.

Door middel van publieke consultatie geeft de SBTi bedrijven en andere belanghebbenden de mogelijkheid om feedback te geven op de voorstellen, zodat de standaard zowel rigoureus als praktisch blijft. Belangrijke gebieden van de voorgestelde herziening zijn:

Focus op actie – de conceptnorm splitst scope 1- en scope 2-emissies op om de unieke uitdagingen voor het koolstofvrij maken van elk van deze categorieën te weerspiegelen. Voorstellen omvatten een toezegging om uiterlijk in 2040 over te stappen op koolstofarme elektriciteit.

Nieuwe opties voor het aanpakken van scope 3-emissiereducties – het gebied dat meer dan de helft van de door de SBTi ondervraagde bedrijven aanhaalde als de belangrijkste uitdaging bij het stellen van netto-nuldoelstellingen. De conceptnorm stelt meer flexibiliteit voor via opties om doelstellingen te stellen voor groene inkoop en inkomstengeneratie, in plaats van een emissiereductiedoelstelling vast te stellen. Door zich te richten op directe leveranciers en/of die in emissie-intensieve sectoren om zich aan te passen aan netto-nul, is dit voorstel van plan om actie te richten op de meest emissie-intensieve activiteiten en die waar bedrijven de grootste invloed hebben.

Mogelijkheden om koolstofverwijdering op te schalen en klimaatfinanciering te mobiliseren die verder gaan dan de vereiste voor de directe koolstofvrijmaking om emissiereductiedoelstellingen te halen – de conceptnorm bevat opties voor overweging om onverminderde en resterende emissies aan te pakken. Dit omvat het formeel erkennen van bedrijven die investeren in Beyond Value Chain Mitigation (BVCM) en de introductie van tussentijdse koolstofverwijderingsdoelen.

Het volgen en communiceren van voortgang ten opzichte van doelen – de conceptnorm introduceert een beoordeling en communicatie van voortgang ten opzichte van doelen, om de verantwoording te verbeteren en bedrijven te erkennen die vooroplopen op het gebied van decarbonisatie.

Vereenvoudigde vereisten voor middelgrote bedrijven in ontwikkelingslanden en MKB’s – door de introductie van gestroomlijnde vereisten die de capaciteiten en middelen weerspiegelen, en die een springplank vormen voor universele vrijwillige klimaatactie van bedrijven.

Om een ​​soepele overgang van de bestaande Corporate Net-Zero Standard (V1.2) en Near-Term Criteria (V5.2) van de SBTi te garanderen, zal een uitgebreid transitiepad worden ontwikkeld. Dit zal ervoor zorgen dat bedrijven zich zeker blijven voelen bij het stellen van doelen met behulp van de huidige norm, terwijl het ontwikkelingsproces voor V2 doorgaat, omdat er dringend behoefte is aan klimaatactie.

De openbare consultatie loopt van dinsdag 18 maart tot en met zondag 1 juni. Belanghebbenden kunnen meer informatie vinden in de Consultation Guide van de SBTi of via de bijbehorende webinar. In combinatie met de feedback van werkgroepen van deskundigen en proefprojecten is de input van het publiek in consultatierondes van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat de uiteindelijke norm zo effectief mogelijk is.

Francesco Starace, voorzitter van SBTi,: “SBTi heeft altijd voorop gelopen in klimaatactie. De conceptnorm pakt complexe, opkomende problemen aan en legt de basis om meer bedrijven in staat te stellen verder en sneller naar netto-nul te gaan. Door nauw samen te werken met belanghebbenden in het ecosysteem om een ​​breed scala aan standpunten te zoeken en te overwegen, streven we ernaar een norm te produceren die zowel rigoureus als praktisch is en werkt voor bedrijven en de planeet. Met een beperkt koolstofbudget is dit belangrijker dan ooit. Bedrijven kunnen langetermijngroei ontsluiten, transformatie stimuleren en het vertrouwen van investeerders opbouwen door snel te handelen om klimaatactie te versnellen.”

Alberto Carillo Pineda, Chief Technical Officer, SBTi: “We zijn verheugd om de conceptnorm vandaag te publiceren. Het weerspiegelt lessen die zijn getrokken uit de duizenden bedrijven wereldwijd waarmee SBTi samenwerkt – zowel bedrijven met doelen als bedrijven die deze nog moeten vaststellen – en het belangrijke werk dat is verricht door andere normgevers, NGO’s, beleidsmakers en regelgevers wereldwijd. Dit is een iteratief proces en de openbare consultatie zal ons helpen de veranderingen te identificeren die we kunnen doorvoeren om ervoor te zorgen dat de herziene norm van SBTi zo effectief mogelijk impact op schaal creëert.”

Dr. Kornelis Blok, voorzitter van de SBTi Technical Council, zei: “Deze conceptnorm dient als een uitgebreid raamwerk dat aansluit bij het laatste wetenschappelijke onderzoek en wereldwijde best practices. Het strenge beoordelings- en overlegproces van de Technical Council, aangestuurd door experts uit diverse vakgebieden, heeft ervoor gezorgd dat deze norm niet alleen robuust maar ook praktisch is. Wij geloven dat het een onschatbaar hulpmiddel zal zijn voor bedrijven om weloverwogen beslissingen te nemen, zinvolle verandering teweeg te brengen en uiteindelijk bij te dragen aan de wereldwijde duurzaamheidsagenda.”