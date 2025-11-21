SAWA, het circulaire houten woongebouw van 50 meter hoog op de Lloydpier in Rotterdam, is door de vakjury uitgeroepen tot overall winnaar van de Nationale Houtbouwprijs 2025. Volgens het juryrapport is SAWA “de absolute uitblinker van dit jaar: elegant, fraai van ontwerp, torenhoog in ambitie en duurzaam tot in de haarvaten.”

De prijs wordt gezien als de belangrijkste Nederlandse erkenning voor vooruitstrevende houtbouw. Terwijl Hare Majesteit Koningin Máxima eerder die middag de officiële opening van SAWA verrichtte, hoorde een delegatie van NICE Developers en ERA Contour in een volle zaal van De Nobelaer in Etten-Leur dat het project de hoogste onderscheiding van de Houtbouwprijs kreeg.

Een vernieuwende manier van bouwen – voor mens, klimaat en natuur

SAWA is ontwikkeld vanuit één centrale overtuiging: bouwen kan én moet anders. Het gebouw bestaat grotendeels uit hout (CLT) en minimaliseert het gebruik van beton, waardoor het een zeer lage CO₂-voetafdruk heeft en een grote hoeveelheid CO₂ langdurig opslaat. Door innovatieve engineering en intensieve samenwerking tussen alle partners is het mogelijk gemaakt een volledig houten gebouw van 50 meter hoog te realiseren – iets wat wereldwijd nog altijd zeldzaam is.

Jury: “Icoon voor de stad – en voor de toekomst van houtbouw”

De vakjury benoemde SAWA als een project “boordevol nooit eerder vertoonde technische oplossingen” en een voorbeeld van hoe houtbouw verder kan gaan dan materiaalgebruik alleen. De constructieve innovaties, ontwikkelkeuzes en intensieve samenwerking tussen alle partners hebben geleid tot een losmaakbaar en circulair houten gebouw van 50 meter hoog.

Dankzij innovatieve engineering en nieuwe verbindingstechnieken, ontwikkeld in nauwe samenwerking met Derix, zijn oplossingen gevonden die voorheen onmogelijk leken. SAWA verbindt techniek met leefkwaliteit: 600 meter aan groene terrassen met inheemse beplanting en meer dan 140 nestkasten brengen natuur terug in de stad, terwijl de architectuur met royale terrassen, groene galerijen en gedeelde daktuinen ontmoeting stimuleert. De sociaal inclusieve woonmix van koop- en middenhuurwoningen zorgt ervoor dat SAWA een plek is waar verschillende Rotterdammers samenleven.

De jury concludeert:

“SAWA laat zien dat houtbouw niet alleen kan bijdragen aan klimaatdoelen, maar ook aan menselijk samenleven en het terugbrengen van natuur in de stad. Niet voor niets is dit project geopend door de Koningin.”

“Bouwen kan én moet anders”

Voor NICE Developers en ERA Contour is deze prijs een bevestiging van wat zij met SAWA willen bewijzen: dat het mogelijk is om te bouwen op een manier die beter is voor mens, klimaat en stad.

“SAWA is gebouwd vanuit de overtuiging dat de bouwsector een andere richting op moet. Deze prijs voelt als erkenning voor alle partners die met lef, vakmanschap en doorzettingsvermogen hebben bijgedragen aan dit pionierende project.” – Mark Compeer, NICE Developers

Bijzondere waardering voor Derix

Een speciaal woord van dank gaat uit naar Derix, de houtbouwpartner die vanaf de eerste schets betrokken was bij het ontwikkelen en engineeren van de complexe houten constructie. Dankzij hun expertise, technische innovaties en volharding kon SAWA worden gerealiseerd zoals het bedoeld was: volledig in hout, losmaakbaar en circulair.

Overige winnaars

Naast SAWA als overall winnaar bekroonde de jury deze projecten:

Publieksprijs & Eervolle Vermelding: Passerelle Zwolle

Zakelijke Houtbouw: Parel in de Polder, Stolwijk

Particuliere Houtbouw: Huis in de Heuvel, Utrechtse Heuvelrug

Seriematige Houtbouw: Valckensteyn, Rotterdam

NICE Developers en ERA Contour feliciteren alle winnaars van harte.

Over SAWA

SAWA is een ontwikkeling van NICE Developers en ERA Contour, ontworpen door Mei architects and planners, in samenwerking met Derix Group, DGMR, Pieters, Bureau Stadsnatuur en vele andere partners.

Het project staat internationaal bekend als een toonbeeld van circulaire houtbouw, sociaal inclusieve stedelijke ontwikkeling en natuurinclusief ontwerp

Foto: Team SAWA als winnaars op het podiun. v.l.n.r. Irma Thijssen (jury), Arjan Nolles (ERA Contour), Geert Krusemann (Mei architects and planners), Mark Compeer (NICE Developers) en Johan Paul Borreman (DERIX)