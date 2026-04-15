Uit een impactstudie door Impact Institute van project Valckensteyn in opdracht van bouwbedrijf Waal blijkt dat bouwen met een houten casco 60% lagere verborgen milieukosten heeft dan beton. De resultaten onderstrepen de grote duurzaamheidswinst van houtbouw. Het rapport is aangeboden aan betrokken wethouder Chantal Zeegers van de gemeente Rotterdam, als inspirerende best practice. Zij zegt: “De winst van houtbouw zit niet alleen in cijfers, maar in wat we nalaten aan de stad. Dit helpt om sneller te verduurzamen zonder stil te vallen. Met dit soort projecten versnellen we die omslag”.

Valckensteyn is gebouwd in opdracht van woningcorporatie Woonstad Rotterdam: een woongebouw in Pendrecht met 82 appartementen voor de middeldure huursector, voornamelijk driekamerwoningen. Het gebouw is opgeleverd in april 2025. Na oplevering zijn er diverse analyses gemaakt om van dit project te kunnen leren. Het bouwen van dergelijke projecten – geheel in hout en dat tot 11 bouwlagen – is nu nog vrij uniek. Een vraag die Waal bezighoudt is: ‘Wat is nu de impact van houtbouw versus betonbouw?’. Het is algemeen bekend dat houtbouw tot op heden een hogere kostprijs kent dan traditionele bouwmaterialen. Zeker wanneer dit wordt gepositioneerd in een kosten-batenmodel dat gericht is op lineaire bouwstoffen. Maar bij houtbouw is er sprake van een circulaire bouwstof en dus is het zaak om ook de voordelen in de circulaire businesscase mee te begroten. Daarmee komt er meer balans in het projectresultaat en wordt de vergelijking voor houtbouw beter.

Aantrekkelijk

Uiteindelijk zal houtbouw aan populariteit winnen als het financieel ook aantrekkelijker wordt en/of als er meer impact gemaakt wordt op het milieu. Daarom heeft Waal een impactstudie laten uitvoeren samen met de Oostenrijkse firma Binderholz, de leverancier van het hout. Binderholz heeft in Nederland een strategische samenwerking met Linkwood, die de engineering, leveranties en de montage van dit project verzorgde.

True price

Het onderzoek richtte zich met name op de impact die houtbouw versus beton heeft op het milieu, uitgedrukt in geld. Aan het Impact Institute werd gevraagd een gevalideerd onderzoek te doen naar de true price van de verschillende systemen. Dr. Adrian de Groot Ruiz, directeur van het Impact Institute, vatte het resultaat als volgt samen: “Ook al is houtbouw pas in opkomst, het is nu al veel duurzamer dan betonbouw. In het geval van Valckensteyn zijn de verborgen milieukosten 60% lager door het gebruik van een houten casco.” Hieruit blijkt wel dat er nog veel ruimte is om met innovaties substantieel verschil te maken in de waardeketen van het ontwerpen en realiseren van circulair vastgoed.

Kansen woningbouw

Het onderzochte project staat in Rotterdam en deze gemeente kan op dit gebied kansen creëren door richtinggevend te zijn bij vastgoedontwikkelingen van de gewenste woningbouw. Daarom werd het rapport door Johan Krijgsman (Waal) en dr. Adrian de Groot Ruiz overhandigd aan wethouder mevrouw C. Zeegers van de gemeente Rotterdam. Wethouder Zeegers is verantwoordelijk voor het beleid in de gemeente en was ook aanwezig bij de eerste paal en de oplevering van Valckensteyn, een mooie ‘best practice’.

Integrale oplossing

Met de uitkomsten van het onderzoek denken de initiatiefnemers extra motivatie aangereikt te hebben voor meer houtbouw in de stad. Daarbij verwacht Waal dan ook een grotere bijdrage te kunnen leveren aan een integrale oplossing voor klimaatverandering én de woningnood. Innoveren is ook kennis delen en dus heeft Waal de inzichten die zijn opgedaan verantwoord in een infographic.

Op de foto v.l.n.r.: Daniël Bieckmann (Transitiemanager circulair bouwen bij Gemeente Rotterdam), Adrian de Groot Ruiz (CEO en co-founder Impact Institute), Chantal Zeegers (Wethouder Klimaat, Bouwen en Wonen bij Gemeente Rotterdam), Johan Krijgsman (Algemeen directeur Waal) en Mark Sutherland (Gebiedsaccountmanager afdeling Stadsontwikkeling Gemeente Rotterdam) Fotograaf: Romy van den Boogaart