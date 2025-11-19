Hare Majesteit Koningin Máxima opende gisteren officieel SAWA, het nieuwe circulaire houten woongebouw op de Lloydpier in Rotterdam. Een bijzondere mijlpaal voor ontwikkelaars NICE Developers en ERA Contour en voor alle partners en bouwers die hebben bijgedragen. Maar bovenal voor de bewoners die sinds deze zomer hun intrek hebben genomen.

Kroon op het werk

Tijdens het inhoudelijke voorprogramma werd SAWA gepresenteerd aan Koningin Máxima. Bewoners, ontwerpers, ecologen en ontwikkelaars vertelden hoe het gebouw is ontstaan en welke impact het heeft op hun dagelijks leven. Een van de bewoners deelde samen met haar dochtertje hun persoonlijke verhaal — een moment dat zichtbaar indruk maakte op de aanwezigen.

Aansluitend vond de feestelijke opening plaats. Koningin Máxima onthulde samen met de bewoners een reusachtige picknicktafel, die vanaf nu op het gemeenschappelijke dek staat en bijdraagt aan ontmoetingen in het gebouw. Daarna volgde een rondleiding door het gebouw, waar ze in gesprek ging met bewoners, en betrokkenen partners over het bijzondere proces achter SAWA.

In de woning van Evelien praten Jeroen Heijdra, Mark Compeer en Arjan Nolles met Hare Majesteit over kansen voor verduurzamen van de bouwsector

SAWA geldt als voorbeeld van hoe een woongebouw kan bijdragen aan een gezondere, groenere en socialere stad. Het is niet alleen een technisch innovatieve houten constructie; het gebouw biedt bovendien ruimte aan stedelijke natuur en is ontworpen om ontmoeting tussen bewoners te stimuleren.

Wonen met natuur – midden in de stad

SAWA is gebouwd als levend ecosysteem. Met ruim 600 strekkende meter geïntegreerde plantenbakken, duizenden inheemse planten en 140 nestkasten voor vogels en vleermuizen, draagt het gebouw zichtbaar bij aan stedelijke biodiversiteit. Het leefdek vormt het groene hart van het gebouw: een gezamenlijke buitenruimte waar bewoners elkaar tegenkomen, tuinieren of genieten van het uitzicht over de stad.

Bijna de helft van de woningen valt in de middenhuur. Daarmee maakt SAWA circulaire houtbouw toegankelijk voor een brede groep Rotterdammers – een bewuste keuze in het ontwerp- en ontwikkelproces.

Gebouwd voor ontmoeting en samenleven

Naast de groene buitenruimtes biedt SAWA diverse gedeelde voorzieningen, zoals een hobby- en gereedschapsruimte, deelmobiliteit en gezamenlijke terrassen. Alles in het gebouw is erop gericht dat bewoners elkaar makkelijk kunnen vinden en dagelijkse dingen kunnen delen.

Bewoonster Rita ervaart dat dagelijks: “Het leefdek met al die plantenbakken maakt echt het verschil. Je merkt dat mensen vrolijk worden van groen – en hier deel je dat met elkaar. De gezamenlijke hobbyruimte, samen dingen doen, spontaan iemand treffen op het dek… SAWA is zo ontworpen dat je vanzelf verbinding maakt. Die picknicktafel die we gisteren kregen, maakt het helemaal af.”

Samenwerking als fundament

Tijdens de opening werd stilgestaan bij de intensieve samenwerking tussen ontwikkelaars, bouwer, architect en een brede groep partners uit de stad. Van idee en ontwerp tot engineering, van ecologie en uitvoering tot bewonersparticipatie: SAWA laat zien wat er mogelijk is wanneer vakmanschap en gedeelde ambities samenkomen.

Foto’s: Jorrit Lousberg