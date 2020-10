SAP lanceert initiatief dat bedrijven stimuleert in te kopen bij sociale ondernemingen

SAP introduceert 5 & 5 by ’25, een initiatief dat ervoor moet zorgen dat in 2025 vijf procent van het besteedbare inkoopbudget* terechtkomt bij maatschappelijk verantwoorde ondernemingen en bedrijven die een diversiteitsbeleid kennen. Met dit doel wil SAP organisaties over de hele wereld inspireren om meer goederen en diensten te kopen van leveranciers die purposegedreven zijn en daarmee een positieve, collectieve impact hebben op de samenlevingen waarin ze actief zijn.

Volgens de Wereldbank bedroegen de wereldwijde uitgaven voor inkoop in 2019 ten minste 14 biljoen Amerikaanse dollar. Het besteden van zelfs maar een klein deel van deze uitgaven aan gecertificeerde sociale ondernemingen, stelt organisaties in staat om enkele van de meest urgente milieu- en maatschappelijke problemen aan te pakken.

Bedachtzame inkoop

SAP heeft onderzocht hoeveel van het wereldwijde besteedbare inkoopbudget zij als bedrijf kunnen besteden bij sociale ondernemingen en leveranciers met een diversiteitsbeleid. Dit bedrag komt in 2025 uit op 60 miljoen dollar. Onder DAX-bedrijven wordt dit getal geschat op ongeveer 2,5 miljard euro, en onder Amerikaanse Fortune 500-bedrijven op 25 miljard dollar.

Adaire Fox-Martin, SAP Executive Board Member voor Customer Success en Global Buy Social Ambassador voor Social Enterprise: “Elk bedrijf in iedere branche moet inkopen. Zo hebben we allemaal behoefte aan zeep in onze sanitaire ruimtes, eten en drinken in onze cafetaria’s, marketingdiensten en kantoorbenodigdheden. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van producten en diensten die sociale ondernemingen en diversiteitsbedrijven ook leveren. Als we dit geld toch al uitgeven, waarom dan niet aan leveranciers die ook een maatschappelijke impact hebben?”

Definitie sociale ondernemingen

Sociale ondernemingen zijn bedrijven die zowel op cultureel als operationeel gebied zich focussen op het veranderen van de wereld. Ze zijn hetzelfde als andere commerciële bedrijven, maar met drie cruciale verschillen. Ten eerste zijn ze opgericht op basis van een duidelijke maatschappelijke- of duurzaamheidsmissie. Ten tweede herinvesteren ze het grootste deel van hun winst in deze missie. Ten derde worden ze voor het grootste deel uitsluitend bestuurd in het belang van deze missie.

Definitie bedrijven met diversiteitsbeleid

Een leverancier met diversiteit op de werkvloer is een bedrijf dat voor ten minste 51 procent in handen is van en geëxploiteerd wordt door een individu of groep die deel uitmaakt van een ondervertegenwoordigde bevolkingsgroep. Denk hierbij aan bedrijven die eigendom zijn van vrouwen, minderheden of een inheemse bevolking.

“In samenspraak met klanten, partners, diverse leveranciers en sociale ondernemingen hebben we ons voorgenomen om onze maatschappelijk verantwoorde inkoop uit te breiden. Dat doen we daar waar de infrastructuur al bestaat. Daarnaast zijn we van plan om de infrastructuur op te zetten en capaciteit op te bouwen waar dat niet het geval is“, voegt Fox-Martin toe. “We nodigen ons hele ecosysteem uit om meer hierover te leren en deel te nemen. Samen willen we de wegen en het momentum bouwen om deze ambitie te realiseren en verder door te groeien.”

Lees de blog Social Procurement: Finding a Better Way to Grow om meer te leren over maatschappelijk verantwoord inkopen.

*Bij het besteedbare inkoopbudget gaat het alleen om bestellingen van goederen en diensten die kunnen worden uitgevoerd door een maatschappelijk verantwoorde onderneming of een diversiteitsbedrijf. Voor specifieke goederen en diensten zoals huur, energie, arbeid en sommige professionele diensten bestaan er vaak nog geen sociale ondernemingen of diversiteitsbedrijven die deze goederen en diensten leveren. Schattingen op basis van beoordelingen van de eigen uitgaven van SAP suggereren dat tussen 10 en 30 procent van de totale uitgaven kan worden aangemerkt als sociaal besteedbaar budget, afhankelijk van het land.

Over 5 & 5 by ’25

5 & 5 by ’25 is een initiatief van SAP dat is gericht op het stimuleren van organisaties in alle sectoren om meer van hun besteedbaar budget te richten op gecertificeerde sociale ondernemingen en zakelijke leveranciers met een diversiteitsbeleid. Door zich bij het initiatief aan te sluiten, gaan organisaties akkoord met het formaliseren van hun zoektocht naar inkoop op een maatschappelijk verantwoorde manier. Hierbij hoort ook het aangaan van samenwerkingen met tussenpersonen, het invoeren van een sociaal inkoopbeleid, het consumeren van goederen en diensten van leveranciers met een purposedoelstelling en het uitbreiden van hun betrokkenheid bij meer sociale ondernemingen en diversiteitsbedrijven. Het doel is om tegen 2025 5 procent van het jaarlijkse besteedbare budget bij sociale ondernemingen en bedrijven die diversiteit hoog in het vaandel hebben staan, te besteden en zo een aanzienlijke impact te hebben op sociale ongelijkheden en duurzaamheidsvereisten. 5 & 5 by ’25 maakt deel uit van het SAP One Billion Lives-programma, dat gericht is op het bevorderen van een betere integratie van sociaal ondernemerschap in de wereldeconomie.