Tijdens Dreamforce 2023 onthulde Salesforce nieuwe Einstein-functies voor Net Zero Cloud. Deze AI-innovaties helpen bedrijven bij het navigeren door een snel veranderend, regelgevend landschap en maken rapporteren over milieu-, maatschappelijke en governance (ESG) aspecten gemakkelijker.

De meest recente Net Zero Cloud innovaties zijn:

Einstein voor Net Zero Cloud : Met Einstein zal Net Zero Cloud suggesties doen op basis van prompts die in lijn zijn met specifieke criteria van rapportagekaders. Dit helpt bedrijven om het proces te stroomlijnen van het opstellen van ESG-rapporten.

: Met Einstein zal Net Zero Cloud suggesties doen op basis van prompts die in lijn zijn met specifieke criteria van rapportagekaders. Dit helpt bedrijven om het proces te stroomlijnen van het opstellen van ESG-rapporten. CSRD Report Builder : automatiseert het genereren van CSRD-rapporten.

: automatiseert het genereren van CSRD-rapporten. Materiality Assessment: helpt organisaties bepalen wat relevant is voor zowel het bedrijf als de bredere maatschappelijke impact.

Net Zero Cloud, een complete duurzaamheidsoplossing gebouwd op het Salesforce-platform, stelt bedrijven in staat eenvoudig hun milieuvoetafdruk in de scopes 1, 2 en 3 te beoordelen en hierover te rapporteren. Het beheert ook maatschappelijke en bestuurlijke meetgegevens en genereert ESG-rapporten die zijn afgestemd op SASB, CDP, GRI en nu ook de CSRD-standaarden van de EU.

Vanaf 2024 moeten ongeveer 50.000 bedrijven voldoen aan de richtlijnen voor Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Dit omvat het openbaar maken van zowel klimaatgerelateerde financiële risico’s als maatschappelijke impact, samen met scope 3 of emissies die worden gegenereerd door de toeleveringsketen van een bedrijf.